Calcio Serie D, Girone F/ Atletico Fiuggi -Campobasso 1-2

Atl.Fiuggi: Novi, Marianelli, Foglia, Papaserio, del Duca, Forgione, Tornatore, Praia, Cifarelli, Esposito, Frabotta. All Incocciati.



Campobasso: Piga, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’ , Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio, Zammarchi.

All Cudini.



Arbitro Arcidiacono di Acireale.

Marcatori al 13 e 65 Cogliati al 78 Gaetani.

Pioggia battente per tutta la partita allo stadio comunale di Fiuggi, con il campo

ridotto in un pantano , al 5 azione dei lupi ma Bonta’ manda fuori. Al 13 , lupi in vantaggio tiro di Cogliati che batte novi e’ 1-0 per gli ospiti,al 30 ancora lupi in attacco con un tiro di Candelloriche finisce fuori. Finisce , cosi il primo tempo con i rossobluoggi in maglia arancione in vantaggio per 1-0.

Nel secondotempo, i laziali sostituiscono il portiere Novi con Atzeri e Forgione con Gaetani.Al 55 , tiro di Foglia ma Piga blocca la sfera, al 65 , gli ospiti realizzano il secondo goal, lancio di Fabriani, e Cogliati segna il 2-0 e il suo nono goal stagionale.

Al 78 , Gaetani segna il 2-1 riaprendo la gara,ma la difesa rossoblu fa buona guardia , finisce cosi la partita con i lupi che vincono 2-1 e adesso sono attesi da due partite consecutive tra le mura amiche una buona occasione per aumentare il distacco in classifica.

Arnaldo Angiolillo