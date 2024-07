Calcio, serie C/ Prende il via oggi il ritiro del Campobasso

Inizia oggi, 18 luglio, il ritiro dei rossoblù a Vinchiaturo; si comincerà con le visite mediche poi da sabato tutti al lavoro. Intanto, la società ha raggiunto l’accordo con Antonio Di Nardo, 26 anni, che ha firmato il contratto per un anno.

Di Nardo era stato acquistato lo scorso anno dalla Vastese. Un altro acquisto per i molisani, che hanno ingaggiato, Mario Prezioso; lo scorso anno all’ Ancona, ha vestito anche le maglie del Melfi, Cosenza, Bisceglie.

Intanto Romero non è stato convocato per il ritiro per scelta tecnica. Il 25 luglio, prima amichevole dei rossoblù contro gli inglesi del Dagenham& Redbridge: al ” Molinari ” si giocherà alle ore 20.00 e da lunedì 22 luglio, inizierà la campagna abbonamenti .

Arnaldo Angiolillo