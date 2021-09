Calcio serie C/Campobasso -Taranto: finisce 0-1

CampobassoRaccichini, fabriani, Menna, dalmazzi, vanzan, tenkorang, Bonta’,Candellori, Liguori, Emanusso, Parigi.All Cudini.

TarantoChiorra, Tomassini, Ferrara, marsili, Zullo, longo, Dyabi, Saraniti, benassei, Versienti, Giovinco.All Laterza.

Arbitro Acanfora di Castellamare di stabia. Marcatore al 57 Giovinco.



Sconfitta immeritata dei lupi che perdono in casa contro il Taranto per colpa di alcune ingenuita’ che in lega Pro possono costarti caro.La partita,comincia sotto un autentico acquazzone, al18 tiro di Liguori, ma chiorra devia in angolo.Al 22, tiro di candellori ma la palla finisce fuoridi poco, sono i locali a fare la partita e ad averele occasioni piu’ limpide.

Al 35, ci prova Tenkorang ma la palla termina fuori, al 42 , cross di Candellorima parigi di testa manca il bersaglio. Finisce, cosi,il primo tempo con le due compagini che vanno alriposo sullo 0-0. Nel secondo tempo, al 52 schiaffodiFabriani a Longo e l’arbitro giustamente lo espelle,lupi che restano in dieci uomini.

Al 57, altra ingenuita’vanzan non si avvede di Saraniti che crossa per Giovinco,che di testa segna 1-0 per i pugliesi.Al 65 cudini fa entrare rossetti e sbardella e fa uscire Liguori ed emanusso, al 77ci prova Sbardella di testa ma la sfera termina alta soprala traversa. Il Taranto, apparso rinunciatario nel primo temposi fa forte dell’ uomo in piu’ e attacca alla ricerca del raddoppio.



Al 90, ci prova tenkorang ma sernza successo i giocatori sonostanchi e non riescono piu’ ad imbastire azioni pericolose. Finisce, cosi, la partita con la sconfitta dei padroni di casa che hanno pagato due ingenuita’ ma come dicevamo all’ inizio dell’ articolo in lega Prole ingenuita’ non sono permesse e si pagano a caro prezzo.

Arnaldo Angiolillo