Calcio/ Il campionato di serie C inizia il 29 agosto

Il Campionato di serie C comincera’ il 29 Agosto e terminera’ il 24 Aprile 2022, lo ha deciso il Consiglio Direttivo , a ferragosto comincera’ anche la Coppa italia.

Intanto non ci sono sviluppi sulle scaramucce della scorsa settimana tra Rizzetta e Gesue’ ,per il controllo del pacchetto di maggioranza delle azioni rossoblu, speriamo che i due contendenti si parlino e arrivino ad un accordo per il bene della societa’.

Il 5 luglio, i lupi dovranno presentare i documenti per l’iscrizione 50000 euro e 350000 come fideussione sono in totale 400000 euro per questo i tifosi sperano in una riconciliazione tra i due soci rossoblu.

Arnaldo Angiolillo