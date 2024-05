Calcio/ Campobasso, il ”Molinari’ è agibile

La commissione provinciale di vigilanza sugli spettacoli pubblici ha dato parere favorevole per l’agibilità dello stadio ” Molinari” con validità fino al 30 giugno 2025 .

E’ un requisito importante per l’iscrizione al torneo di serie C che scade il prossimo 4 giugno; l’agibilità è per 7500 posti.

Intanto, la società sta scegliendo il nuovo tecnico, sono 5 i nomi su cui i dirigenti rossoblù si stanno soffermando e sono: Braglia ex del Gubbio, Troise ex del Rimini, Dossena ex Pro Vercelli, Greco ex Torres, e infine Marchionni ex Potenza.

Tra questa ” rosa” uscirà il nome del nuovo allenatore rossoblù che dovrà avviare la campagna acquisti insieme con il D.S. riconfermato Filipponi.

Arnaldo Angiolillo