Calcio/ Campobasso 1919- Campomarino 0-1

Campobasso 1919

Pinto, Cascione, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Potenza,Traorè, Ripa ,Lombari, Vanzan.

All.Di Meo

Campomarino

Figliola, Spadaccino, Mascilongo, Camara, Alberta, Testa, Finizio, De Nicola, Bevacqua, Montechiari, Santoro. All. D’Onofrio

Arbitro:Matarese di Termoli . Marcatore:All 8′ Finizio

La partita comincia con 10 minuti di ritardo e al 5′ azione dei rossoblù, ma Vanzan manda la palla di poco fuori. All 8 ‘ Finizio approfitta di una indecisione della difesa di casa e segna l’ 1 a 0 in favore della propria squadra. I locali accusano il colpo e attaccano alla ricerca del pareggio e al 20′ Potenza calcia verso la porta avversaria, ma Figliola blocca la palla. Al 35′ sono gli ospiti a farsi pericolosi con Camara, che va molto vicino al raddoppio. Brutta partita dei locali che oggi sono imprecisi nelle conclusioni e si fanno spesso anticipare dai giocatori in maglia bianca. Finisce così il primo tempo, con le due squadre che vanno a riposo con gli ospiti in vantaggio per 1 -0.

Nel secondo tempo i rossoblu sostituiscono Cascione, Potenza e Traorè ed entrano al loro posto Tizzani, Tordella e Guillari. Al 50′ tiro di Guillari, ma la palla termina fuori. Al 63′ tiro di Ripa, ma Figliola respinge in angolo. Al 75′ i locali chiedono un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area avversaria, ma l ‘arbitro fa proseguire il gioco.

All 85′ Finizio calcia un autentico bolide, ma Pinto compie un grosso intervento salvando la propria porta. Al 90′ tiro di Guillari, ma la palla si stampa sulla traversa.

I rossoblù sono tutti protesi in attacco in questi minuti finali, ma la difesa ospite respinge gli attacchi.

Finisce così la partita, con la vittoria del Campomarino.

Intanto si scatena una rissa tra i giocatori delle due squadre, scene che non vorremmo mai vedere in una partita di calcio.

Arnaldo Angiolillo