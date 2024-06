Calcio a cinque/ Torna il Memorial Molinaro, appuntamento dal 25 giugno

Torna il Memorial Molinaro giunto alla sedicesima edizione. La manifestazione di calcio a 5 per ricordare Antonio Molinaro, storico dirigente del Cus Molise e uomo di sport (quest’anno ricorre il ventennale della sua scomparsa). Danilo Ciaramella, Angelo Falcone e Danilo Mastropaolo con la collaborazione del Cus Molise hanno deciso di riaccendere i motori di una manifestazione che nel corso del tempo ha richiamato l’attenzione di appassionati e sportivi. Le iscrizioni sono aperte e sarà possibile dare la propria adesione fino a venerdì (ad oggi hanno aderito otto squadre ma si punta a quota dodici).

Poi da martedì 25 a domenica 30 giugno le formazioni iscritte si sfideranno sul campo in sintetico del primo edificio polifunzionale in Viale Manzoni. L’obiettivo è comporre quattro i gironi da tre formazioni ognuno con passaggio in semifinale le prime di ogni raggruppamento che si affronteranno nelle semifinali e successivamente nella finale. Gol e spettacolo sono assicurati con le gare che si disputeranno dalle 17 alle 21. L’obiettivo degli organizzatori è quello di far crescere il più possibile una manifestazione che può diventare di anno in anno sempre migliore. Essendo il campo sul tetto dell’edificio di Giurisprudenza, gli organizzatori hanno realizzato uno slogan che recita “On The City’s Roof” con l’intento di vedere chi sarà il primo ad alzare la coppa sul tetto della città