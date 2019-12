Calcio a cinque/ Lo Sporting Campobasso batte il Venafro

VENAFRO FC 1

SPORTING CAMPOBASSO 5

Marcatori: Villani (2); Pappalardi (2); Cornacchione

Lo Sporting Campobasso vola in finale di Coppa Italia regionale. La sfida esterna sul campo del Venafro Fc è stata cornice di una prestazione esaltante per gli uomini di mister Giarrusso che, adesso, vedono il trofeo tricolore ad un passo dalle proprie mani. Tanta la soddisfazione nella squadra, nello staff tecnico nel presidente Francesco Ruccolo e in tutta la dirigenza rossoblù, una società nata a luglio e che ha impiegato solo pochi mesi per spiccare il volo.

“Siamo scesi in campo con la rabbia negli occhi e voglia di conquistare questa finale – spiega il team manager Francesco Pietrunti – questa vittoria è il frutto di tanti sacrifici partiti da agosto e che vogliamo ottimizzare al meglio il 4 gennaio”. Tra meno di una settimana, quindi, si decreterà la vincitrice del torneo tricolore. A sfidare lo Sporting Venafro sarà lo Juvenes Termoli, in campo neutro. Sabato sarà in ogni caso una giornata storica per i rossoblù che hanno tutte le carte in regola per sognare in grande. La forza dello Sporting, come spiega Francesco Pietrunti, sta tutta nella programmazione: “Nulla viene lasciato al caso. Ai ragazzi cerchiamo di non fargli mancare nulla. Sulla squadra – spiega Pietrunti- ci stiamo lavorando già da luglio, formando un gruppo di ragazzi forti e affamati. In questa semifinale abbiamo battuto la squadra che gioca il miglior calcio a 5 in regione, con una rosa piena di elementi di valore. Questo ci dà ancora più forza e convinzione nei nostri mezzi da qui a fine campionato”. Intanto l’obiettivo è chiaro: “Sicuramente – le parole di Pietrunti – questa Coppa la vogliamo portare a casa. Per la società è un traguardo inaspettato ma fortemente voluto. Vederci lì ci fa un po’ soggezione, pensando che il 29 di luglio non eravamo neanche costituiti, ma non soffriamo di vertigini e lotteremo per alzare questo trofeo al cielo. Voglio ringraziare tutti i partner per aver creduto al buio nel progetto e che adesso ci seguono in maniera convinta, appassionandosi sempre di più a questo sport”. Intanto si alternano gli attestati di stima da parte dagli addetti ai lavori che si sono complimentati con lo Sporting Campobasso sia per futsal espresso in campo ma anche per l’organizzazione. Infine la sportività, un valore aggiunto per il Club rossoblù. “Ringraziamo anche il presidente del Venafro fc – chiosa Piertrunti – il quale a fine gara è giunto nello spogliatoio a stringere la mano ai nostri atleti, un gesto importante di sportività che abbiamo apprezzato molto e che fa bene a tutto il mondo del calcio a 5 in generale”. A proiettarsi all’appuntamento del 4 gennaio anche mister Giarrusso: “La nostra squadra è stata caparbia nell’affrontare la partita – le sue parole – complimenti a tutti i giocatori per il gioco espresso in campo, dimostrando superiorità sia all’andata che al ritorno. La finale dovrà essere giocata con la stessa determinazione e voglia, perché essendo una finale nulla è scontato. Complimenti a tutti, ma non è finita qui”.