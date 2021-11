Amichevole di calcio tra le formazioni degli Ordini regionali dei giornalisti di Molise e Abruzzo

Una bella giornata di sport, quella vissuta ieri mattina allo stadio “V. De Santis” di Montenero di Bisaccia, resa speciale dall’incontro amichevole di calcio che ha visto contrapposte le formazioni degli Ordini regionali dei giornalisti di Molise e Abruzzo.

L’incontro, promosso dal presidente dell’OdG Molise Vincenzo Cimino, ha regalato divertimento ed emozioni a tutti i partecipanti e in particolar modo alla compagine molisana, che ha prevalso sui cugini abruzzesi con il risultato di 4 a 3.



All’evento, oltre al presidente Cimino e al presidente dell’OdG Abruzzo Stefano Pallotta, erano presenti anche il tesoriere dell’OdG Molise Andrea Nasillo, la presidente Ussi del Molise Valentina Ciarlante e il neo consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Vincenzo Ciccone; per l’Abruzzo erano presenti inoltre il tesoriere nazionale dell’OdG Nicola Marini e il delegato Inpgi Antimo Amore.

Le squadre sono state sapientemente guidate dagli allenatori Isidoro La Farciola per il Molise e Riccardo Clinco per l’Abruzzo.

“Ringrazio il presidente Vincenzo Cimino, il presidente Stefano Pallotta e le rappresentative dei giornalisti molisani e abruzzesi – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – per aver scelto Montenero di Bisaccia e lo stadio De Santis per lo svolgimento di questo bellissimo evento, con l’auspicio che questa possa essere solo una delle tante altre occasioni di questo genere. Il nostro stadio rinnovato, infatti, ha la possibilità di poter ospitare manifestazioni di alto livello in vari settori: ed è per questo motivo che invito i cronisti a farsi portavoce della presenza di questo bellissimo impianto presso le associazioni sportive regionali e nazionali”.

“Ringrazio il sindaco Simona Contucci e l’Amministrazione comunale per l’organizzazione dell’evento – ha dichiarato il presidente dell’OdG Molise Vincenzo Cimino – oltre a tutti gli assessori e consiglieri comunali presenti; intendo ringraziare in particolar modo la consigliera Cabiria Calgione per il fattivo supporto organizzativo. Ringrazio inoltre Teresio Di Pietro per la simpatica radiocronaca, la cantina San Zenone per aver offerto una selezione di vini locali con i quali abbiamo omaggiato tutti i partecipanti e ringrazio il Presidente della Fgci – Lega Nazionale dilettanti Molise, Piero di Cristinzi, per il gradito omaggio dei palloni.

Grazie infine a tutti i colleghi che hanno preso parte all’evento, per averci regalato questa bellissima pagina di sport che, posso anticiparlo, avrà anche una replica allo Stadio Adriatico di Pescara”.