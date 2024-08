XXII Edizione Molise Cinema: Presentazione del Docufilm ‘Je me confie à toi, regia Diego Florio

Mercoledì 7 agosto, nel comune di Casacalenda, alle ore 20.45, nell’ambito della della XXII Edizione del Molise Cinema Film Festival, presso l’Arena Scipione, sarà presentato il docufilm ‘Je me confie à toi’, opera prima diretta da Diego Florio, prodotto da ACT – arti, cinema e teatro, e sarà in concorso nella sezione ‘Girare il Molise’.

Produzione ACT – regia Diego Florio – soggetto e sceneggiatura Alessandra Di Iorio Diego Florio

Interpreti in ordine di apparizione Tonia Passarelli – Ebrima Walli – Ayoub Charnena -Alessandra Di Iorio – Alagi Kassama – Jammeh Alieu Detto Alex – Ousman Jallow – Mahmoud Ali Abdelfattah – Amadou Konate – Roberta Natarelli – Suhag Miah – Hassan Raza

Aiuto regia Alessandra Di Iorio – fotografia Antonello Di Criscio – fonico di presa diretta Pietro Mignogna – musiche a cura di Daria Tanno – riprese e montaggio Antonello Di Criscio, Diego Florio – mix audio Pietro Mignogna.

Si ringraziano tutti gli operatori del laboratorio linguistico teatrale, si ringraziano Ana Matalica, Lussiana Di Fino e tutti gli operatori, il personale e i ragazzi dello Sprar minori Stesso cielo di Campobasso

Note di regia

‘Je me confie à toi’ è un viaggio nell’animo umano che affonda le sue radici nei sogni e nelle speranze di un gruppo di minori stranieri non accompagnati, con alle spalle un vissuto di traumi, senso di abbandono, lacerazione.

Tutto nasce da un laboratorio linguistico-teatrale nell’ambito del progetto ‘Un Passo Oltre’, contro la povertà educativa, di cui ACT è partner.

Siamo partiti dal tema del ‘Viaggio’ e abbiamo iniziato a raccogliere i primi elaborati scritti dai ragazzi. È stata la profondità di queste storie, la poesia in esse contenuta, e quella disarmante semplicità fatta di piccoli sogni, piccole speranze, a metterci di fronte ad un bivio: lasciare che tutto restasse all’interno del laboratorio in una dimensione privata e personale, puramente pedagogica, oppure raccoglierle, donarle, o almeno provare a farlo. Spesso la sensazione era quella di trovarsi di fronte a storie dal valore universale, per questo, attraverso un docufilm, abbiamo cercato di lasciare una testimonianza, una traccia, in questo tempo in cui normalizzare la diversità e i valori della solidarietà e della fratellanza è diventato un’urgenza.

Diego Florio

Link Trailer https://vimeo.com/989656300