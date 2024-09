“Un istituto destinato ad essere tempio di antiche memorie”. 143° anniversario dell’istituzione del Museo Provinciale Sannitico

Il Parco Archeologico di Sepino-Direzione Regionale Musei Nazionali Molise comunica che giovedì 26 settembre alle ore 17:00 al Museo Archeologico Nazionale di Campobasso in via Chiarizia 12, si terrà l’incontro “Un istituto destinato ad essere tempio di antiche memorie”, in occasione del 143° anniversario dell’istituzione del Museo Provinciale Sannitico. Il 26 settembre 1881 con delibera della Provincia di Campobasso, su proposta del consigliere Gennaro Sipio, venne istituito il Museo Provinciale Sannitico, primo museo creato in Molise, che venne poi inaugurato il 24 settembre 1882.



Questo anniversario è un’occasione per illustrare alla comunità la storia del museo fino alla nuova denominazione di Museo Archeologico Nazionale di Campobasso e approfondire un argomento legato alle collezioni esposte e al loro contesto territoriale antico.



Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Campobasso, prof. Maria Luisa Forte, del Presidente della Provincia di Campobasso, dott. Giuseppe Puchetti, e del Direttore del Parco Archeologico di Sepino-Direzione Regionale Musei Nazionali Molise, dott. Enrico Rinaldi, vi saranno i seguenti interventi:

-Davide Delfino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Campobasso “Dal Museo Provinciale Sannitico al Museo Archeologico Nazionale di Campobasso. 143 anni di servizio culturale per Campobasso e il Molise”

-Michele Caroccia, studioso di topografia antica, “Approdi fluviali in epoca romana. Il caso molisano di Buca, porticciolo a servizio dell’agro larinate”