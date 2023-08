Dal 22 al 24 agosto, tre giorni importanti e intensi perché sono stati celebrati i sessanta anni di storia degli Zig-Zaghini, ambasciatori della cultura popolare molisana in tutto il mondo. Per l’occasione sono arrivati in paese circa cento artisti, componenti di gruppi folk di Kenia, Messico e Macedonia.

In questo video vi proponiamo una esibizione del gruppo del Kenia. VIDEO

