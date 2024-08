Successo senza precedenti per la nona edizione di Casteldelgiudice Buskers Festival

La 9^ edizione stupisce e meraviglia. La macchina organizzativa è già al lavoro per la Festa della Mela, 7° edizione esperienziale, che si

terrà il 12 e 13 ottobre 2024 nel comune simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino.



La magia delle bolle di sapone ha avvolto e salutato gli spettatori della 9^ edizione del CasteldelGiudice Buskers Festival, rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada in Molise: due giorni di spettacoli, folli acrobazie, equilibrismi al limite del possibile, giochi di una volta, tanta musica e street food con i migliori sapori del territorio.



Un successo senza precedenti che ha visto migliaia di persone arrivare nel borgo simbolo della rinascita delle aree interne dell’Appennino per assistere agli spettacoli di artisti provenienti da Italia, Tanzania, Brasile, Cile e Argentina allestiti tra la piazza principale di Castel del Giudice e la piazza panoramica dell’albergo diffuso Borgotufi.



Castel del Giudice si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto accogliendo le performance di grande impatto visivo e di forza fisica di artisti di calibro internazionale che hanno riscosso grande apprezzamento dal pubblico. Quest’anno il programma è stato particolarmente ricco e gli spettacoli hanno avuto inizio prima, alle 17.00, per andare incontro alle esigenze delle famiglie con bambini. I pomeriggi hanno accolto la spensieratezza dei più piccoli che si sono divertiti con i giochi di una volta costruiti in legno, con le buffe storie di marionette animate con i piedi, con le mille bolle di sapone che hanno stupito e lasciato con il naso all’insù. Le notti si sono riempite di

suggestioni provenienti dall’Oriente e dal Continente africano, di musica di talentuose marching band, di improvvisazioni che hanno mandato in visibilio il pubblico portando una ventata di allegria e spensieratezza.



“Siamo felici di aver puntato sull’arte di strada come forma dinamica di espressione artistica che trasforma per qualche giorno i luoghi della rigenerazione urbana quali palcoscenici a cielo aperto per musicisti, acrobati e molti altri artisti” – ha affermato Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice. “Una sfida vinta affrontando tante difficoltà che non ci hanno mai fermato. L’anno prossimo festeggeremo i dieci anni del CasteldelGiudice Buskers Festival, affidato alla direzione artistica di Luigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia. Instancabile il lavoro degli organizzatori del Comune di Castel del Giudice e della Pro loco che si stanno già preparando al prossimo appuntamento con la Festa della Mela, il 12 e 13 ottobre prossimi”.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è stato organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice e rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR. La manifestazione è collegata alla Festa della Mela, 7° edizione esperienziale che si terrà il 12 e 13 ottobre con i migliori produttori di specialità naturali e biologiche del Molise e dell’Abruzzo, degustazioni, visite guidate, escursioni nella natura, laboratori e musica, raccolta delle mele e spettacoli degli artisti di strada.