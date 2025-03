San Marino Song Contest 2025, la gara combattuta per un posto all’Eurovision

(Adnkronos) –

Il Titano si accende con il San Marino Song Contest 2025, il prestigioso evento musicale che selezionerà il rappresentante della Repubblica all'Eurovision Song Contest. Con la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti, la serata promette momenti di grande spettacolo, ospiti d'eccezione e, soprattutto, un'appassionante gara tra venti artisti in competizione. La serata si aprirà con la sigla grafica dell'Eurovision e l'inno della Repubblica di San Marino, seguito da un'introduzione dei conduttori e dalla consegna del Premio alla Carriera ad Al Bano, che regalerà al pubblico una straordinaria esibizione interpretando 'Il sole' e 'La mia vita' accompagnato dal Maestro Alterisio Paoletti. La competizione entra subito nel vivo con le performance dei venti artisti in gara, ciascuno con la propria proposta musicale. The Rumpled – You Get Me So High, Besa – Tiki Tiki, Angy Sciacqua – I Haymara – Tomame Las Manos, CRL – Juliet, Elasi – Lorella, Silvia Salemi – Coralli, Giacomo Voli – Ave Maria, Teslenko – Storm, Vincenzo Capua – Sei Sempre Tu, Marco Carta – Solo Fantasia, Bianca Atzei – Testacoda, King Foo – The Edge of the World, Questo e Quello – Bella Balla, Pierdavide Carone – Mi Vuoi Sposare?, Gabry Ponte – Tutta l'Italia, Luisa Corna – Il Giorno Giusto, Boosta – Btw, Paco – Until The End, Taoma – Npc. Alla fine di ogni esibizione, ogni artista riceverà un francobollo commemorativo e un lingotto celebrativo. Il palco del San Marino Song Contest 2025 vedrà anche la partecipazione di ospiti illustri. Cristiano Malgioglio interverrà in più momenti della serata, con i suoi commenti e la sua inconfondibile ironia. Senhit, ex rappresentante di San Marino all'Eurovision, riceverà il Premio Ambassador e si esibirà con due brani. Grande attesa anche per l'esibizione de La Rappresentante di Lista, che porterà sul palco tre brani. Durante la serata ci sarà spazio anche per la solidarietà con la Fondazione Stelle di Marisa e il videomessaggio della Presidente Daniela Ferolla. Dopo il riepilogo delle esibizioni e i commenti della giuria, si procederà alla lettura della classifica finale, partendo dalle posizioni, dalla ventesima fino ad arrivare ai primi tre classificati. Saranno assegnati anche il Premio della Critica, il Premio Una Voce per San Marino (con il main sponsor Risparmio Casa), il Premio Ludovico Di Meo, Premio Marlù. L'attesissimo momento della proclamazione del vincitore vedrà la consegna del primo premio da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Subito dopo, l'artista vincitore avrà l'onore di riesibirsi sul palco, chiudendo la serata in grande stile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)