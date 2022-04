RIPARTIAMOda100, sosta a Termoli per il tour che promuove il Centenario della Moto Guzzi

Ha fatto tappa ieri pomeriggio a Termoli il raid motociclistico del gruppo Città dei Motori di

Mandello del Lario che promuove in Giro per l’Italia il Centenario della Moto Guzzi visto dagli operatori del settore e dagli appassionati del genere come un simbolo di rinascita e ripartenza per tutto il comparto. Proprio per questi motivi il titolo scelto per la manifestazione è stato #RIPARTIAMOda100.



Ad accogliere al borgo vecchio la carovana di motociclisti che ha sostato in città, l’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile con il consigliere comunale, nonché consigliere nazionale Città dei Motori, Vincenzo Sabella. All’incontro hanno presenziato anche i due motorclub presenti in città, i Kavalieri di Akashi rappresentati dal presidente

Annibale Tilli e i Road Eaters con il presidente Marco Russo. Il tour voluto dal Gruppo Città dei Motori di Mondello del Lario è stato organizzato in collaborazione con il Moto Velo

Club di Lecco, anche quest’ultimo compie 100 anni proprio nel 2022.



Da parte dell’assessore Barile e del consigliere Sabella il benvenuto in città a tutti i partecipanti del tour nella speranza che con la ripartenza possano riprendere a tutti gli effetti le manifestazioni itineranti organizzate dai Bikers.



Per tutti i presenti l’arrivederci in attesa di potersi incontrare a settembre in occasione del Centenario di Moto Guzzi che sancirà di fatto la longevità e l’attività di una delle case di produzione motociclistiche più blasonate d’Italia.