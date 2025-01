Monza, lo stadio non sarà intitolato a Berlusconi. E Galliani non ci sta

(Adnkronos) – In casa Monza sta montando il caso intorno allo stadio Brianteo. L'impianto, noto come U-Power Stadium per motivi di sponsorizzazione, è stato al centro di polemiche politiche negli ultimi giorni, dopo la proposta di intitolarlo a Silvio Berlusconi, ex presidente del club e artefice della risalita in Serie A, scomparso nel 2023. Oggi sono arrivate anche le parole di Adriano Galliani, vicepresidente e amministratore delegato del Monza: "È un argomento delicato, che preferisco non affrontare. Ci sono state dichiarazioni e ora valuteremo come Fininvest come rispondere. Cose pazzesche secondo me", ha detto l'ex storico dirigente del Milan a margine dell’assemblea di Lega Serie A. Le parole di Galliani arrivano a infiammare ancora un dibattito che ricorda quello già andato in scena per l'aeroporto di Malpensa, che sarà intitolato proprio alla memoria di Silvio Berlusconi. La mozione per l'intitolazione dello stadio del Monza a Silvio Berlusconi era arrivata quasi due anni fa, il 12 giugno 2023, ovvero il giorno della morte dell'ex premier. A promuoverla la consigliera comunale, oggi nel Gruppo Misto, Martina Sassoli, che l'aveva giustificata riconoscendo a Berlusconi il merito di aver riportato il club biancorosso in Serie A, investendo ben 25 milioni nella ristrutturazione dell'impianto e nella costruzione del centro sportivo di Monzello, già intitolato proprio a Berlusconi nei mesi scorsi. La giunta comunale però, di centrosinistra, si è dichiarata da subito contraria, rimandando la mozione di diversi mesi fino all'infuocata discussione di giovedì 9 gennaio. Dietro il no della maggioranza ci sono ragioni morali e politiche, che esulano quindi dai meriti sportivi di Berlusconi, e che hanno poi finito per affossare la mozione, ritirata alla fine, tra le proteste, da Sassoli, con i consiglieri della minoranza infatti hanno lasciato l'aula in segno di protesta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)