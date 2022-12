Matese Frien Festival/Concerto della Jurassic Jazz Orkestra a Palazzo Colagrosso

Doppio appuntamento: i virtuosismi della Jurassic con i suoi professionisti che suonano solo e sempre per beneficenza, preceduti dai musicisti in erba, gli allievi dell’Accademia Musicale “Il Pentagramma” che quest’anno compie 20 anni di attività. Oggi, martedì 20 dicembre alle 19.30.

Matese Friend Festival a Natale per continuare a sperare che oltre la guerra ci sia la speranza, perchè la musica parla il linguaggio dei popoli, perchè a Natale ci si ritrova, superando le paure, i risentimenti, i rancori. L’ evento Matese Friend Festival delle festività natalizie sarà dunque un concerto di solidarietà volto a sostenere le attività dell’Associazione Molise Sorriso. Un doppio appuntamento nello storico Palazzo Colagrosso, a Bojano, per martedì 20 dicembre a siglare 20 anni di storia dell’Accademia Musicale Pentagramma. Alle ore 18.00 il Saggio degli allievi dell’Accademia; alle 19.30 il Concerto di Solidarietà.

Musicisti e ballerini “allegri” alle 19.30

Il Concerto di Natale Matese Friend Festival 2022 sarà portato in scena da una fantastica band, la Jurassic Jazz Orkestra, diretta dal maestro sassofonista, Pino De Vivo, con il patrocinio del Comune di Bojano, la collaborazione dell’Associazione musicale Thelonius Monk e l’allegra partecipazione dei ballerini della Cibbi Swing di Campobasso. Il 20 dicembre segna una data importante, perchè l’Accademia Musicale Pentagramma ha cominciato a muovere i primi passi nel 2002, calamitando l’attenzione delle famiglie con un incubatore di giovani promesse nel campo musicale.

Jurassic Jazz Orkestra

La Jurassic Jazz Orkestra è un sodalizio consolidato da anni, fatto di musicisti ma anche di professionisti di tutt’altro settore votati alla musica per un solo unico scopo: regalare sorrisi. Un lungo elenco di associazioni del territorio è stato beneficiario del ricavato dei loro concerti, anche realtà che operano all’estero. La jurassica formazione: Alberto Romano/batteria, Daniele Marinelli/basso, Luigi Bove/pianoforte, Gino Piunno/chitarra, Giovanni Cardelio/ chitarra, Luciano Poleggi/tromba, Tonino Iamele/tromba, Gerry Figliola/sax tenore e soprano, Andrea Piacci/sax tenore, Antonio Villani/ sax alto, Antonio Delli Veneri/sax tenore, flauto, ottavino, Donato Barone/ sax baritono, Serena Minicucci/ voce, Luciano Carrieri/Presentatore.

Musicisti in erba alle 18.00

Il concerto sarà preceduto da un momento di musica che ci regaleranno gli allievi dell’Accademia di Musica e Teatro Il Pentagramma di Bojano, una sorta di banco di prova per lo spettacolo che la scuola terrà, come da tradizione, a fine anno accademico, al Teatro del Loto di Ferrazzano, ma anche il modo per augurare a tutti un sereno Natale. L’ingresso è libero

Due concerti, due locandine, una sola firma grafica: quella di Eliana Cappussi, da anni riferimento insostituibile dell’Accademia Musicale

Matese Friend Festival

Il Matese Friend Festival è uno degli eventi più importanti organizzati nella regione Molise.

La piccola woodstock del sud Italia, con 8 aree, 640 artisti e 75.000 spettatori, per una kermesse all’insegna di musica, cultura, aria libera e natura incontaminata, il tutto alle pendici dei monti del Matese. 3 giorni in compagnia delle star, nonché dei nuovi talenti della musica nazionale ed internazionale, incontri di arte contemporanea, musica classica, contest, dj set, live show, cinema d’autore e cortometraggi, fotografia, sport, street-art e molto altro; il tutto articolato in differenti aree tematiche sparse per la città di Bojano (CB), antica e prestigiosa capitale dei Sanniti, nonchè Capitale della Lega Italica.

Prendendo parte alla manifestazione, non si partecipa solo ad un mega-evento, ma si diventa protagonisti di un fantastico atelier delle arti e delle culture contemporanee.