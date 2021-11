“I Cavalieri di San Martino”: successo per la prima edizione del Memorial Parduccio

Grande successo per la prima edizione del “Memorial Parduccio”, tenutosi domenica 14 novembre a San Martino in Pensilis, organizzato dall’associazione “I Cavalieri di San Martino” che nonostante le problematiche legate alla pandemia in atto hanno organizzato una splendida giornata all’insegna del rispetto della natura e degli animali, riuscendo a riunire più di sessanta cavalieri provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe

per onorare la memoria dell’amico da poco scomparso ma anche per “ri”scoprire luoghi di camminamento antichi e le tradizioni che da sempre fanno parte del DNA della comunità sammartinese.

La giornata ha visto protagonisti cavalli e cavalieri, provenienti non solo dal Molise ma anche dalle Regioni limitrofe, impegnati in un trekking lungo le strade adiacenti il torrente Cigno, a San Martino in Pensilis, per poi snodarsi lungo le vie del centro del Paese.

Un coacervo di gioia e commozione anche per i cavalieri più piccoli che hanno potuto trascorre una giornata all’insegna del benessere e della natura.