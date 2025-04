Giovanni Muciaccia, la ‘benedizione’ di Fiorello: “Stavo per mollare, nessuno mi prendeva”

(Adnkronos) –

Giovanni Muciaccia ospite oggi, giovedì 24 aprile, a 'La volta buona' ha raccontato gli esordi della sua carriera e il successo arrivato con la conduzione di Art Attack e l'imitazione di Fiorello, che per lui è stata una vera e propria 'benedizione'. Giovanni Muciaccia ha ricordato il periodo più buio della sua vita professionale in cui ha pensato di cambiare lavoro: "Ci sono stati altri due anni di buio perché facevo dei provini ma nessuno mi prendeva. C'è stato un momento in cui pensai di mollare il mondo della televisione", ha raccontato sottolineando come i suoi genitori volevano che si trovasse un "lavoro serio". "Loro non mi hanno supportato molto, ma a oggi li capisco e hanno fatto bene a ostacolarmi perché questo ha tirato fuori il meglio di me", ha spiegato Muciaccia che poi ha ottenuto la sua rivincita con 'Art Attack', il programma televisivo che ha fatto avvicinare i bambini all'arte e alla creatività. Programma che Giovanni Muciaccia ha condotto per 11 anni. Ma la vera consacrazione è arrivata con l'imitazione di Fiorello: "Mi consacrò come personaggio perché così mi fece conoscere anche agli adulti moltiplicando la mia popolarità, sono molto contento di questo". Il conduttore, nel 2007, è stato uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle. Con Caterina Balivo, Muciaccia ha ricordato la sua esperienza nel dance show di Rai 1 ricordando un aneddoto particolare: "Alla seconda puntata mi volò la ballerina, perché facevamo dei balli acrobatici. Lei scivolò e si tagliò il mento. Sapete come glielo aggiustarono? Con la colla… non vinilica però".