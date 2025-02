Giovanna Civitillo dopo l’incidente: “A casa si sono presi tutti un grande spavento”

(Adnkronos) –

Giovanna Civitillo, ospite a 'È sempre Mezzogiorno' oggi, venerdì 7 febbraio, programma di cucina condotto da Antonella Clerici, ha raccontato pubblicamente cosa le è accaduto quando lo scorso 27 gennaio è finita al pronto soccorso a causa di un incidente domestico. "Come stai?", le ha chiesto Antonella Clerici. "Sto meglio, ho i punti ma tra qualche giorno li tolgo. Però è andata bene, poteva andare molto peggio. Sono stata fortunata", ha spiegato la moglie di Amadeus, che durante la notte ha avuto un calo di pressione. "Sono svenuta, e a casa si sono presi tutti un grande spavento". E ancora: "Ho la spalla ancora indolenzita, per un bel po' sarà così. Adesso ho capito che devo bere tantissimo, sali minerali, potassio e magnesio", ha aggiunto Giovanna Civitillo.

"Mi sento miracolata", aveva raccontato Giovanna Civitillo al settimanale Gente, spiegando di essere scivolata in bagno provocandosi una sub-lussazione della spalla e tre punti di sutura sotto il labbro. La showgirl dopo l'accaduto è andata al Pronto Soccorso del Policlinico di Milano dove è stata tempestivamente aiutata e curata dallo staff medico.