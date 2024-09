Esce “Holy Mountain/Samasthiti”: il nuovo singolo di A SMOG MUSEO, il progetto del campobassano Nazario Graziano

A poco più di due mesi dall’uscita del primo singolo dal titolo “Asteroid Glory Day”; torna il progetto A Smog Museo, con un nuovo singolo dal titolo “Holy mountain/Samasthiti”; brano che farà parte del nuovo album la cui uscita è prevista in autunno. A Smog Museo è il progetto musicale di Nazario Graziano, già chitarrista e fondatore a Campobasso del gruppo post-rock Il rumore del fiore di carta, illustratore e collagista nella vita di tutti i giorni. Un viaggio nebbioso tra suite elettroniche e cut-up sonori dal retrogusto romantico. Un collage sonoro che unisce ed incolla la nostalgia ai freddi suoni della modernità.



“Holy Mountain rappresenta l’inizio di un viaggio ma che allo stesso tempo può essere la fine del viaggio stesso. Holy Mountain è una montagna sacra ma anche l’equilibrio interiore in ognuno di noi. Viaggiare stando fermi. Fermi e forti, come una montagna, come la posizione “Samasthiti” nello yoga.” Il brano è una ballata dark-electro che avanza piano nel suo incedere cadenzato fino alle aperture finali tra echi di ottoni dal retrogusto avant-jazz, synth lontani e il sigillo di una donna in preghiera.

La pace, o la benedizione per il viaggio che ogni giorno ci aspetta e che ogni giorno condurrà a qualcosa. Fuori e dentro di noi. Il nuovo singolo riprende per certi versi, le linee strumentali disegnate su “Untitled01” per poi dirigersi su nuovi territori, meno ambient e più sperimentali, con un forte accento elettronico ed una smaccata apertura a contaminazioni sonore tra echi free-jazz e gospel.

