Elio Germano e Peppe Servillo tra i protagonisti delle narrazioni di San Lorenzo al Parco Archeologico di Sepino

Dopo il grande, sorprendente successo dello scorso anno – soprattutto considerando i tempi di progettazione e promozione, davvero limitati, dell’evento – il TEATRO DEL LOTO ha deciso di dar vita alla II^ edizione di questo Festival dedicato al Teatro di Narrazione, che non potrebbe svolgersi in un contesto migliore del Teatro romano del Parco archeologico di Sepino: il luogo simbolo e archetipico, insieme a Pietrabbondante, della Storia millenaria del Molise.

Un luogo bellissimo, ancestrale, sorto alle pendici del Matese, oltre 2 millenni fa, dove, nei secoli, si sono succedute stratificazioni archeologiche e architettoniche capaci di creare un unicum di valore mondiale. Un’Arcadia possibile, talmente fusa e bella nel rigore delle sue pietre e del suo ambiente rupestre, che ogni scenografia, in un luogo così, rappresenta un inutile orpello, tante sono le Storie che quelle pietre sanno ancora, da sé, oggi evocare e raccontare. In un luogo così unico, come Altilia, bastano in effetti solo grandi interpreti, per ricreare il primo ed essenziale atto di quell’arte millenaria che è il Teatro: saper narrare Storie.

Quelle che, dopo il successo della prima edizione, con artisti e intellettuali molisani, sapranno ancora raccontarci per LE NARRAZIONI DI SAN LORENZO 2024 interpreti, davvero straordinari, del Teatro, del Cinema e anche della Musica e della Canzone.

Artisti capaci di narrare, affabulare, ammaliare già grazie all’incredibile presenza scenica che, insieme alla versatilità del talento e all’unicità delle voci, li contraddistingue. Artisti di razza, già ospiti in passato del Loto e in linea, con le migliori programmazioni del nostro Teatro. Amici che, dunque, ritroveremo in questa bella rassegna estiva di Teatro di narrazione.

Gli appuntamenti a Sepino/Altilia, quest’anno, non si svolgeranno in 3 giorni consecutivi, come nel 2023. Sono previsti, nell’arco comunque di una settimana, il 3, il 7 e il 10 agosto, il giorno San Lorenzo e delle Stelle cadenti, in cui idealmente si congiungono queste nuove narrazioni.

Come quando sull’aia, un tempo, in attesa di quelle scie luminose capaci di incendiare il cielo, evocatrici di buona sorte e di vita da rinnovare, si restava ad ascoltare Storie, tutti insieme, in un rito che coinvolgeva famiglie e comunità.

In realtà, quale ideale trait d’ union fra l’edizione 2023 e l’edizione 2024 de LE NARRAZIONI DI SAN LORENZO, il 2 agosto, Stefano Sabelli in Piazza Spensieri, a Ferrazzano, davanti ai suoi mosaici ultimati e inaugurati per l’occasione (dopo 5 anni di lavori, cominciati a settembre 2019) festeggerà la 50^ replica di FIGLI DI ABRAMO. Una replica speciale prevista per il raduno dei partecipanti al CAMMINA MOLISE 2024, prologo al nuovo tour dello Spettacolo, replicato in tutta Italia anche per la stagione 2024/2025. Una replica cui, insieme a Camminatori provenienti da tutta Italia, è invitata a partecipare, gratuitamente, anche tutta la cittadinanza di Ferrazzano.

Dopo questa ideale Anteprima, LE NARRAZIONI DI SAN LORENZO 2024, saranno inaugurate a Sepino, con nuove bellissime Storie raccontate, il: 3 agosto, da Peppe Servillo, con MARCOVALDO – Sempre più a suo agio come intrattenitore totale, capace di svariare dalla grande letteratura alla grande canzone, con il supporto, alla chitarra, di Cristiano Califano, il front man degli Avion Travel partendo da quelle canzoni del gruppo casertano più legate alla poetica di Italo Calvino – “Scherzi d’ affitto” , “La conversazione” , “Cuore Grammatico” – finisce per interpretare le avventure del protagonista di geniali novelle, create da uno dei più grandi narratori italiani del secondo Novecento. Con voce ironica e profonda, Peppe da corpo ai lati più fiabeschi e ironici del personaggio di Calvino, evidenziandone l’assoluta modernità. Una modernità che però rappresenta anche: la vita complessa caotica delle città; l’urbanizzazione senza razionalità e ordine; l’industrializzazione crescente; la povertà delle fasce più basse e deboli della popolazione; la difficoltà nei rapporti umani ed interpersonali. Da qui partono le Storie di un eroe tragicomico che affronta le difficoltà quotidiane con fantasia e immaginazione e che insegna come, in ogni momento e in ogni giorno, in fondo, si possano ricercare segni e occasioni per poter essere felici.

7 agosto, da Roberto Mercadini con LA PIÙ STRANA DELLE MERAVIGLIE – narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore cesenate, Mercadini è capace come pochi di raccontar Storie che contengono altre Storie, che ne contengono altre ancora. E qui ci racconta la Storia di uno dei più grandi narratori di Storie di tutti i tempi. Forse del più grande: William Shakesperare. Nell’affrontare il racconto del grande Bardo – del Cigno dell’Avon, se si preferisce – Roberto narra il Tempo e il Teatro di Shakespeare, insieme allo stupore e lo sgomento che sente di fronte a questo titano, pronunciando le stesse parole che il grande William fa pronunciare ai suoi stupefatti e sgomenti personaggi: “Questa è la più strana delle meraviglie” – dice infatti Orazio ad Amleto, davanti allo spettro del Padre. Beh, noi siamo certi che nulla più della meraviglia di questo racconto trova casa nel meraviglioso arco del Teatro di Altilia, con le sue case coloniche settecentesche costruite a raggiera sopra la cavea romana. Quasi una versione, in pietra, più antica e forse ancor più bella del Globe Theatre, il Teatro elisabettiano per eccellenza. Circostanza che aggiungerà ancor più stupore e fascino a un racconto già pienamente colmo di stupore e fascino.

10 agosto da Elio Germano e Theo Teardo con IL SOGNO DI UNA COSA – Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Pier Paolo Pasolini, nel dare corpo a questo racconto, Germano e Teardo si affidano a una narrazione, per parole e suoni, quasi mimetica, epigona di una tradizione contadina orale. Le voci dei protagonisti – cui da vita Elio – trovano corpo in un paesaggio sonoro vivo, fremente, quello creato da Teho, in cui la pioggia, lo scrosciare dell’erba e del fiume, i rintocchi delle campane e la voce del vento sono sfondo mitico e immutabile all’esistenza di tre ragazzi friulani, raccontati nel germoglio di una gioventù destinata subito a sfiorire. Fra passi di danza, di marcia si dipana la narrazione di tre vite in fuga dall’Italia del secondo Dopoguerra. Un estenuante cammino teso a inseguire… IL SOGNO DI UNA COSA. Siamo nel 1948. Dai loro paesi, “senza sapere l’uno dell’altro”, Nini, Milio e Eligio, alla soglia dei vent’anni, raggiungono una festa in un altro paese, ritrovandosi infine implicati nell’ebrezza di quella festa. Ne nasce un racconto che ha la cadenza fatale dei viaggi orrifici e iniziatici delle fiabe più cupe. Dove, in quell’Italia ancora tutta da ricostruire, una Meglio Gioventù friulana, uscita dalla guerra stremata dalla povertà, che sogna un mondo e una vita diversa, si ritrova infine profuga e reietta, della propria stessa esistenza. Attratti dal sogno di trovare altrove una vita migliore, coltivando la speranza di un lavoro dignitoso, di avere cibo tutti i giorni e giustizia sociale, i tre amici attraversano, illegalmente, il confine con la Jugoslavia. Una specie di rotta balcanica immaginata al contrario, attraverso quello stesso confine oggi tentato da profughi in fuga verso l’Italia. La narrazione di una moderna Odissea, dove non si ricorre ad effetti speciali. Piuttosto alla forza, polifonica, evocativa e bruciante di un talento che da forza all’Arte di raccontare. Quella di cui è capace Elio, a ragione considerato il più versatile dei grandi interpreti del nuovo Cinema italiano, vero trasformista del corpo, dell’anima, della parola, già vincitore di premi internazionali (Palma d’oro a Cannes e Orso d’oro a Berlino). E quella di Theo, polistrumentista e compositore, geniale creatore di ambienti sonori (David di Donatello per Il Divo di Sorrentino). Un incontro, il loro, che si fonde in un viaggio di musica e parole, intreccio di meraviglia e orrore, di coraggio e paura, dove convivono desiderio di cambiamento e nostalgia per un tempo perduto. Soprattutto, la capacità di raccontare la vita come sacro vincolo tra gli uomini e radicamento alla terra. Per dirla con Pasolini, danno vita a un racconto “colmo di un sentimento immenso, straripante, della vita”.

Tre nuove e meravigliose notti d’agosto, da trascorrere in uno dei luoghi più iconici del Molise, il Parco Archeologico di Sepino ad ascoltare storie. Come si faceva un tempo sull’aia, in attesa delle Stelle cadenti. Quelle Scie luminose che tutti, dopo LE NARRAZIONI, ci impegneremo a cogliere in cielo per rinnovare lo spirito della nostra vita, connetterci meglio a quella di chi ci sarà seduto vicino e ritrovare quella di chi ci manca.

Noi del Loto, in particolare, cercheremo di cogliere quella stella, quella scia di luce che il 10 agosto, a chiusura della rassegna, nel giorno in cui avrebbe compiuto il suo 67° anno, meglio ci connetterà al ricordo di Roberto Sabelli, progettista del Teatro del Loto, archeologo e studioso di valore internazionale, che tanto manca alla sua famiglia e a tutta la Comunità del Loto.

in ricordo di

ROBERTO SABELLI (10/08/1957 -16/11/2022), architetto archeologo costruttore di Pace in Palestina e nel Mondo

TEATRO DEL LOTO/TEATRIMOLISANI presenta la II^ edizione de LE NARRAZIONI DI SAN LORENZO

