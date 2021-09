“Eccellenze al Timone”: i premiati

Una serata pienamente riuscita: ‘Eccellenze al Timone’ è stato l’evento organizzato dall’Ufficio di Presidenza della Provincia di Campobasso e dal Terzo Settore, Europe Direct e dall’Ufficio della Consigliera Provinciale di Parità.

Ospiti d’onore, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la ballerina della trasmissione Mediaset, Elena D’Amario, e lo stilista Pierluigi Fucci, per il quale “l’esperienza va sempre messa al servizio per la crescita del proprio territorio”.

Sono stati consegnati riconoscimenti a professioniste e professionisti, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale in vari settori: dallo sport, all’imprenditoria, allo spettacolo e moda, al sociale, al giornalismo, all’arte, alla letteratura, alla pubblica sicurezza, al volontariato, al mondo universitario e sanitario, quest’ultimo distintosi per il particolare impegno dei suoi attori alla lotta alla pandemia.

A fare gli onori di casa, il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, che ha sottolineato come “sia importante riconoscere il merito a coloro che, partiti dal nostro territorio, si sono fatti strada, nei rispettivi settori, nei più importanti contesti nazionali e internazionali”.

“Dobbiamo riconoscere come il Molise abbia fornito e continui a fornire menti brillanti, che, pur vivendo e lavorando lontano dalla propria terra, conservano sempre le loro radici – ha proseguito Roberti – Il Molise è un territorio meraviglioso e, spesso, non ce ne rendiamo conto. Abbiamo visto come sia una meta che attira sempre più turisti e dobbiamo andarne orgogliosi. Nel nostro futuro dobbiamo immaginare a un territorio che riesca a conciliare la sua genuinità e incontaminatezza con uno sviluppo che possa permettere ai nostri giovani di poter vivere in Molise. E le brillanti menti e gli ottimi professionisti, che si sono realizzati fuori dal Molise, potrebbero rappresentare quel quid in più, di esperienza, competenza e merito, che potrebbero aiutare il nostro territorio a crescere e tornare a svilupparsi. In tal senso, una grande guida è rappresentata dall’Università degli Studi del Molise”.

Il Presidente della Provincia ha dato merito al lavoro svolto durante la pandemia e nei momenti più critici, “alle Forze dell’Ordine, al mondo sanitario e a tutto il mondo del Terzo Settore impegnato in una difficile situazione nuova per tutti e per la quale è stata indispensabile la competenza e l’abnegazione di persone che sono, prima di tutto, padri, madri e figli”.

Roberti ha ringraziato per la riuscita della serata, che ha permesso di mostrare un altro volto del Molise, la Consigliera provinciale di Parità, Giuditta Lembo, i consiglieri provinciali, il Terzo Settore dell’ente di Palazzo Magno del dirigente Angelo Fratangelo e lo Sportello Europe Direct Molise la cui responsabilità è affidata a Carmela Basile, oltre a tutti coloro che hanno lavorato, senza sosta, anche d’estate per la riuscita di una kermesse nata con la legislatura del presidente Roberti, per il quale “sarà importante ripetere negli anni”.

PREMIO ‘ECCELLENZE AL TIMONE’

Premio alla carriera: Elena D’Amario, Pierluigi Fucci, Serena Rossi, Fedele La Sorsa.

Riconoscimento al merito: Gabriele Gravina, SS Campobasso, Nuova Pallavolo Campobasso, Maria Centracchio, Paola Giorgetta, Giuseppe Testa, Enrico Sabetta, Andrea Lalli, Bruno Irace, Giusy Fatima De Santis.

Premio alla memoria: Flavio Bucci, Angela Fusco Perrella, Maria Rossi Sabelli, Vincenzo Caruso.

PREMIO ‘DONNE MOLISANE AL TIMONE’

Eccellenze imprenditoriali al femminile: Rossella Ferro, Marina Colonna, Fulvia Verlengia, Sara Catabbo, Carla Catabbo, Sandra Palombo, Elisabetta Guidotti, Angela Di Biase.

Eccellenze al femminile: Mariangela Di Biase, Paola Rosmini, Silvana Di Giandomenico, Hanen Gzaiel, Elisabetta Lancellotta, Rita Frattolillo, Barbara Bertolini.

PREMIO ‘ECCELLENZE AL MERITO’

Valeria Moffa, Maria Concetta Piccitto.

Premio Speciale al Console Beya Ben Abdelbaki Fraoua.

Eccellenze al merito: Rosa La Ginestra, Giuliana Petta, Antonietta Cinotti, Francesco Minni, Michelangelo Iacobucci, Paolo Spina, Michele Cutro, Antonio Cornacchione.

SPECIALE ECCELLENZE AL MERITO

Università degli Studi del Molise, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Termoli, Guardia Costiera, Personale dell’Ospedale ‘San Timoteo’, Personale Centro Vaccinale Palairino, Centro Radiologico Potito, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, Odv-Ets, Misericordia Termoli, Ass. Valtrigno Molise, SAE 112, Associazione Cives, Associazione Arca, RSA Opera Serena, Ass. Movimento per la Vita.

SPECIALE ECCELLENZE AL MERITO

Azienda Di Majo Norante, Anziano Michela – Ass. Il filo che unisce, Luciani Goffredo (Fredy Luciani), Michele Carafa, Sara Pellegrini.