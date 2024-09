Discoverland in tour con Nicolò Fabi, a Campobasso il 9 ottobre

Discoverland, il duo formato da Pier Cortese e Roberto Angelini, annuncia l’uscita del suo terzo disco, prevista per il prossimo 20 settembre, e un tour di presentazione che toccherà tutta l’Italia. Per la prima volta il duo pubblicherà un concept album interamente di inediti, accompagnato da una serie di concerti tra teatri e club, con la straordinaria partecipazione di Niccolò Fabi, questa volta in qualità di musicista aggiunto.

Nel tour, che parte il 3 ottobre dal Milano, una delle prime date sarà a Campobasso: mercoledì 9 ottobre al teatro Savoia (ore 18.30). Le prevendite per assistere al concerto partiranno il 03 settembre pomeriggio alle 15 su Ciaotickets.



Discoverland è un progetto musicale nato nel 2011 dagli incontri musico-amicali tra Pier Cortese e Roberto Angelini, entrambi strumentisti,

produttori e cantautori con all’attivo diversi dischi e collaborazioni. L’idea è quella di reinterpretare in modo innovativo brani italiani e internazionali che hanno segnato la storia della musica, in un mix di voci, chitarra, steel guitar ed elettronica dalle trame e dai colori in aspettati.

Nascono due dischi: “Discoverland” (2012), che unisce fantasia, ricerca e paradosso, inun amalgama suggestivo e surreale, evocando connessioni come quella tra Bjork e i Kings of Convenience o Ben Harper e Fabrizio De Andrè, e “Drugstore” (2016), dove le canzoni vengono completamente trasformate con un approccio elettro-bucolico, portando l’ascoltatore in un “ranch psichedelico”, una terra di scoperta dove esplorazione e sperimentazione sono al centro del processo creativo. Dopo tantissimi concerti in giro per l’Italia e un lungo periodo di pausa, nasce l’urgenza di confrontarsi con nuovi territori. Questa volta oltre alla ricerca sonora c’è la necessità di un

racconto originale: una riflessione che culmina ora con la pubblicazione di un concept album di inediti e il conseguente tour con Niccolò Fabi, organizzato da La Fabbrica Live in collaborazione con Magellano Concerti.

PIER CORTESE

Nato nel ’77 a Roma, è un musicista, autore, arrangiatore e produttore

artistico. Riceve fin dall’esordio prestigiosi riconoscimenti: il premio “Mia

Martini” come miglior disco d’ esordio, il premio “Musicultura” con la

canzone “Il Basilico” e il “Giffoni Festival Music” con la canzone “Il

Clown”. Pubblica due album solisti con Universal Music, “Contraddizioni”

(2006) e “Nonostante tutto continuiamo a giocare a calcetto” (2009). Nel

2006 il singolo “Souvenir”, contenuto in “Contraddizioni”, è tra i primi

dieci singoli più trasmessi dei network musicali radio e tv.

può cambiare”. Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria

Nuove Proposte con il brano “Non ho tempo” ed è invitato come autore da

Warner Chappell a una writing session nella quale scrive e interpreta

insieme a Mondo Marcio la canzone “Tutto può cambiare”. Per due anni

(2007-2008) è “Musicista portatile” nel programma Stelle e Padelle, in

onda su All Music e Discovery Channel. Duetta con artisti come Morgan,

Franco Califano, Federico Zampaglione, Simone Cristicchi, Meg,

Francesco Tricarico, Irene Grandi, Righeira e tanti altri. Nel 2009 la

preziosa collaborazione con i Planet Funk nel secondo disco “Nonostante

tutto continuiamo a giocare a calcetto” porta il singolo “Grazie” ai primi

posti dell’airplay radiofonico. Nel 2011 con “Imè” si esibisce con chitarra e

smartphone in Italia e in Europa continuando a reinventare l’intensa attività

live che ha sempre contraddistinto il suo percorso. Nel 2012, insieme a

Roberto Angelini dà vita a “Discoverland” e partecipa come chitarrista e

“Ipaddista” alla tournée “Ecco” di Niccolò Fabi. Firma nel 2013, come

autore, il brano “Avessi un altro modo” per Marco Mengoni, contenuto nel

disco “Pronto a correre”. È produttore e autore di due dischi di Fabrizio

Moro: “L’inizio” (2014) e “Via delle girandole” (2015). Nel 2014 nasce

“Little Pier e le storie ritrovate”, un progetto dedicato ai bambini che

prevede un’applicazione, un EP di canzoni e storie legate alla tutela

dell’ambiente e del mondo animale, e una serie di concerti illustrati in

teatri, scuole e Festival di tutta Italia. Nell’ estate del 2016 scrive la

colonna sonora del docufilm di Rossana Cingolani “Il Filo dell’Acqua”.

Nel 2017 esce il secondo disco del progetto Little Pier intitolato

“Lasciateci la Fantasia”, al quale partecipano Niccolò Fabi, Simone

Cristicchi, Alberto Bianco, Claudio Gnut, e vince il Premio Flaiano come

autore della colonna sonora del cortometraggio “Corpo” di Davide

Colaiocco. Nel 2018 è musicista e direttore musicale del programma

“Rabona” condotto da Andrea Vianello in onda su Rai 3. Nel 2019 realizza

come produttore, arrangiatore e autore il disco “Tradizione e tradimento”

di Niccolò Fabi. Nel 2021 esce “Come siamo arrivati fin qui”, il suo nuovo

album. Nell’estate del 2022 Pier Cortese firma le musiche originali del film

“Come le tartarughe”, opera prima della regista Monica Dugo, presentata

durante le giornate della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Dal 2022

collabora con “CreaVità”, spazio per l’orientamento creativo fondato e

diretto da Chiara Gamberale, che propone percorsi di libertà e crescita

personale. Il 7 marzo 2023 esce l’EP “Sottopelle”, contenuto nell’ultimo

romanzo di Chiara Gamberale, “I fratelli Mezzaluna”.

ROBERTO ANGELINI

Classe ’75, nel 2001 debutta come cantautore con l’album “Il Signor

Domani” (Virgin), partecipando a Sanremo Giovani e vincendo il Premio

della Critica “Mia Martini”. Nel 2003 pubblica l’album “Angelini” (EMI),

contenente le hit “GattoMatto” e

“La Gioia del Risveglio”, che lo fanno conoscere al grande pubblico. Da li

a poco sente l’esigenza di tornare alle origini: rompe il contratto con la

EMI e fonda l’etichetta indipendente FioriRari, con cui pubblica i dischi

“La Vista Concessa” (2009) e “Phineas Gage” (2012). Per il suo personale

modo di suonare la lapsteel diventa un musicista molto richiesto: collabora

con Fabi, Silvestri, Gazze, Planet Funk, Fabrizio Moro, Emma Marrone e

Orchestraccia. Nascono vari progetti paralleli. I più fortunati e longevi

sono “Discoverland” e un duo nato insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo

per celebrare e divulgare l’opera di Nick Drake: da qui prenderanno vita un

disco, “Pong Moon”, e una moltitudine di eventi e collegamenti che

perdurano ancora oggi, come il documentario “Songs in a conversation”

diretto da Giorgio Testi.

Come produttore fa muovere i primi passi nella discografia ad artisti come

Margherita Vicario, Andrea Rivera e Luca Carocci. Firma come co-

produttore il fortunato e pluripremiato album di Niccolò Fabi “Tradizione

e Tradimento” (2019), partecipando anche al lungo tour di presentazione

come membro stabile della band. Come autore scrive il brano “Calore” che

lancia, con la vittoria di “Amici” nel 2010 la carriera di Emma Marrone.

Dal 2013 consolida la sua popolarità al fianco di Diego “Zoro” Bianchi,

prima su Rai3 con il programma “Gazebo” poi su

La7 con “Propaganda Live”. Il 26 novembre 2021 esce, per l’etichetta

FioriRari, il suo quinto album intitolato “Il cancello nel bosco”. Nel 2022

compone tutte le musiche originali della serie “Il Santone” di RaiPlay.