Cinema, Teatro e TV a lutto: Addio a Gigi Proietti

Gigi Proietti avrebbe compiuto oggi 80 anni. L’attore da diversi giorni era ricoverato in una clinica di Roma per problemi cardiaci, la sua morte è una perdita enorme per il modo del cinema, del teatro e della tv.

Gigi Proietti infatti oltre che attore, cabarettista, doppiatore, regista, conduttore televisivo, talent scout ha esordito e si è affermato dapprima nel teatro, poi anche in tv e al cinema. Da doppiatore ha prestato la voce a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Charlton Heaston, Kirk Douglas, Paul Newman, Marlon Brando, Gregory Peck.