Buccirosso al Savoia verso il sold out, in vendita gli ultimi biglietti

L’attore in scena a Campobasso il prossimo 19 gennaio con “Il vedovo allegro”



Viaggia spedito verso il sold out l’atteso

spettacolo di Carlo Buccirosso in programma al teatro Savoia di Campobasso il

prossimo 19 gennaio. La prevendita su Ciaotickets è alle battute finali e sono

ormai pochissimi i biglietti ancora disponibili. “Il vedovo allegro” arriva in

regione dopo una serie di trionfi registrati in tutta Italia. L’evento è realizzato

con il sostegno della Fondazione Molise Cultura e della Regione Molise ed è

inserito in un cartellone di eventi che include, tra gli altri, anche Cristiano De

André (data zero del suo nuovo tour, all’Auditorium di Isernia il prossimo 8

marzo), Michela Giraud (Teatro Savoia di Campobasso, 14 marzo) e Ermal

Meta (Auditorium di Isernia, 29 marzo).

Scrittore e diretto dallo stesso Buccirosso, “Il vedovo allegro” è una

coproduzione Ente Teatro Cronaca e A.G. Spettacoli. Sul palco con il popolare

attore ci sono Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide

Marotta, Donatella de Felice, Stefania De Francesco e Matteo Tugnoli.

Tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo Cannavacciuolo, vedovo

ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di

un antico palazzone situato nel centro di Napoli, persa la sua amata moglie a

causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al

fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi

casa della merce invenduta del suo negozio, e a dover lottare contro l’ombra

incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei reiterati

mancati pagamenti, minaccia l’esproprio e la confisca del suo appartamento. La

vita di Cosimo sarebbe stata molto più vuota e monotona senza la presenza di

Salvatore, bizzarro custode del palazzo, e dei suoi due figli Ninuccio e

Angelina, il primo in costante combutta con lo stesso, e la seconda votata al

matrimonio e alla pulizia del suo appartamento. Ed è anche per fronteggiare le

difficoltà economiche del momento che Cosimo ha concesso l’uso di una

camera dell’appartamento a Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro

che gli porta una ventata di spensieratezza. Ma la vera angoscia del vedovo

antiquario è rappresentata dai coniugi Tomacelli, vicini di casa depositari di un

drammatico segreto, che da mesi contribuiscono a rendere ancora più

complessa la sua quotidiana e strenua lotta per la sopravvivenza. Per tale

motivo Cosimo si vedrà costretto a chiedere il parere del dottor De Angelis,

ginecologo del quarto piano, entrato nelle grazie di Angelina in disperata

ricerca di un buon partito, ma l’incontro con lo stesso non servirà a schiarirgli le

idee.