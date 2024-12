Bagnoli del Trigno: apertura della XIV edizione della Mostra del Presepe

L’associazione Culturale “Gruppo Volontariato Bagnolesi” di Bagnoli del Trigno è lieta di presentare gli eventi in programma per le prossime festività natalizie. L’evento cardine sarà l’apertura della XIV edizione della Mostra del Presepe artistico più grande del Molise, che avrà luogo a Bagnoli del Trigno dall’8 dicembre al 6 gennaio 2025.



Dopo un lavoro record partito da inizio settembre anche quest’anno i volontari hanno creato un grande e nuovo presepe che attirerà tanti curiosi in paese per le novità proposte. Nuovi personaggi anche in movimento, scene di vita contadina, mestieri, riproposte presepiali delle Sacre Scritture, ma anche del tradizionale presepe napoletano, arricchiscono una mostra che ogni anno richiama centinaia di

visitatori da tutta Italia. Già per i primi giorni di dicembre è in programma una visita di turisti provenienti da Manfredonia che visiteranno Bagnoli e altri paesi del Parco delle Morge.



Tantissime le novità per la nuova edizione; dall’albero con le palline all’uncinetto realizzate da tante signore del posto, allestito in Piazza Umberto I e accompagnato da una prima rassegna di presepi artigianali, il percorso si snoderà su tutta Via Chiesa con la particolare “Via dell’Uncinetto” ricca di tante creazioni all’uncinetto frutto anche della collaborazione con l’associazione “Megie di filo” di Limosano. Il

percorso farà raggiungere la Chiesa Madre di S.Maria Assunta e il palazzo del Museo delle Tradizioni che al primo piano ospita la Mostra del Presepe. Dei riferimenti al presepe francescano richiameranno l’anniversario degli 800 anni dalle Stimmate di San Francesco sul Monte della Verna. Tanti dettagli, minuterie e scene particolareggiate ricreate faranno immergere il visitatore in un’atmosfera unica e umile del Natale tradizionale.



Alcuni simboli del Natale bagnolese saranno presenti nel suggestivo evento di apertura dedicato (Domenica 8 dicembre dalle 16:30) con ‘ndocce, fuochi, dolci tipici natalizi, il suono delle zampogne e tante altre sorprese. I bagnolesi potranno riascoltare il suono della campana più grande del Molise del campanile dell’Annunziata, appena restaurato.

Diversi saranno anche gli eventi di rappresentanza che vedranno impegnati i volontari in manifestazioni anche di caratura internazionale: Si partirà sabato 7 dicembre ad Agnone con la Festa dei Fuochi Rituali, dove Bagnoli sarà presente con le sue tradizionali ‘ndocce, insieme a tanti altri riti del fuoco italiani. La festa dei fuochi, oltre alle suggestioni che incendieranno il centro altomolisano capofila ospitante i fuochi rituali, sarà occasione per confermare il protocollo d’intesa firmato con associazioni e comuni coinvolti per richiedere la

candidatura dei Riti del Fuoco come Patrimonio UNESCO.



L’associazione sarà poi impegnata a Roma con 3 eventi importanti che coinvolgeranno le associazioni che si occupano di Presepi; venerdì 13 dicembre nella Sede dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale il presepe di Bagnoli sarà rappresentato in un Convegno di aggiornamento per l’importante progetto della mappatura dei presepi d’Italia. L’evento si svolgerà alla presenza di Leandro Ventura, il direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e di altri rappresentanti del Ministero della Cultura. L’evento più suggestivo e ricco di emozioni sarà quello di Sabato 14 dicembre per l’Udienza di Papa Francesco con i presepisti d’Italia, nella Sala delle Benedizioni in Vaticano. Il Papa ripropone questo incontro annuale con le associazioni che in varie forme conservano e tramandano la tradizione del presepe. Con l’occasione Papa Francesco benedirà i bambinelli dei vari presepi.

Lo stesso giorno (Sabato 14 dicembre), presso la Basilica S.Maria Maggiore verrà riproposto il Presepe vivente d’Italia che vedrà come figuranti tutti i componenti di associazioni di presepisti.



Il 24 dicembre, all’imbrunire, saranno accese le ‘ndocce della tradizione; rispettando l’antico uso di accendere le torce infuocate nella sera della Vigilia di Natale. Con l’occasione verrà aggiunto il bambinello nella nuova natività della XIV edizione del presepe, simbolicamente “portato” dal più piccolo nato bagnolese del 2024. La famiglia del piccolo accenderà una piccola ‘ndoccia appositamente creata e riceverà il bambinello benedetto a Roma da Papa Francesco nel giorno dell’udienza generale.



Oltre a tutte le iniziative presentate non si ferma il lavoro dei volontari che soprattutto nei periodi di festa sono impegnati nei progetti di ricerca, miglioramento dell’accessibilità del patrimonio culturale, aiuto alle persone fragili e collaborazione nei progetti di coinvolgimento della popolazione per le opere di volontariato attuabili sul territorio.



L’associazione dei volontari bagnolesi ringrazia le attività commerciali che hanno scelto di sostenere tutte le iniziative, i visitatori che giungeranno, i bagnolesi di rientro per Natale, che anche a distanza collaborano per mantenere in vita il paese e in fine tutti i volontari per il grande impegno e l’incessante lavoro in tutti i progetti portati avanti.