A Termoli l’inaugurazione della nuova Sala Cinema alla Scuola Brigida, interviene Marco Tullio Giordana

Si svolgerà venerdì 21 maggio a Termoli l’evento inaugurale della Sala Cinema dell’Istituto Comprensivo Brigida, allestita nell’ambito del progetto “Ciak…si impara!”. L’auditorium della scuola sarà utilizzato anche per proiezioni filmiche e attività laboratoriali finalizzate a promuovere la cultura del cinema nella scuola rafforzando l’offerta cinematografica sul territorio molisano. Il Progetto, realizzato nel corrente anno scolastico, nasce con l’intento di formare giovani spettatori consapevoli e appassionati al mondo della cultura cinematografica e di creare un legame attivo tra la scuola e il cinema.

Il programma della giornata, introdotta dal dirigente scolastico Francesco Paolo Marra, prevede la proiezione, alle 9.30, del film “I cento passi”, celebre film di Marco Tullio Giordana interpretato da Luigi Lo Cascio e dedicato alla vita di Peppino Impastato, il giovane ucciso dalla mafia nel 1978 per il suo impegno a favore della legalità.

Al termine della proiezione, alle ore 11.30, interverrà il regista del film Marco Tullio Giordana, seguito dal giornalista Paolo De Chiara e dal professor Vincenzo Musacchio. L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare, attraverso il contributo di alcuni alunni, il progetto Ciak…si impara! che, pur nelle difficoltà dell’emergenza pandemica, ha coinvolto quattro istituti scolastici di Termoli, decine di docenti e centinaia di alunni. Il progetto, che si colloca nel “Piano nazionale Cinema per la Scuola” del Miur, è stato realizzato grazie alla formazione della rete ON MOVIE, composta da Istituzioni scolastiche e Associazioni del territorio. Articolato in tre moduli, ciascuno per ogni ordine di scuola: “Cinema in grembiule” (primaria), “Cinema nello zaino” (secondaria di I grado) e “Cinevisioni” (secondaria di II grado), ha previsto una rassegna di film, incontri didattici con esperti e laboratori.

Oltre all’Istituto Comprensivo BRIGIDA, scuola capofila del progetto, hanno collaborato l’Istituto Comprensivo DIFESA GRANDE, il Liceo Scientifico ALFANO DA TERMOLI, il Liceo Artistico BENITO JACOVITTI, l’APSI MOLISE (Associazione degli Psicologi Molise), la CONSULTA PER LE DISABILITA’ del Comune di Termoli e MOLISECINEMA.