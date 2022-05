A Guglionesi l’evento espositivo “Donne ed Emigrazione, con la presentazione di due libri

Il presidente dell’associazione “Pro Arturo Giovannitti”, Antonio D’Ambrosio, invita

la popolazione regionale a partecipare all’evento espositivo “Donne ed Emigrazione.

Le storie dimenticate” organizzato in collaborazione con la struttura del Comune di

Guglionesi. In occasione dell’apertura sarà presentato il libro “Camicette Bianche.

Oltre l’8 marzo” di Ester Rizzo.

Oltre ai saluti del sindaco Mario Bellotti, dell’assessore Michele D’Anselmo e del

del curatore dell’iniziativa Antonio D’Ambrosio, è previsto l’intervento dell’assessore

regionale alla cultura e turismo Vincenzo Cotugno e dell’autrice del libro Ester

Rizzo. A latere un accompagnamento musicale a cura di G.Cioppi e M.Matassa

(fisarmonica e chitarra).

“Nel suo lavoro la Rizzo, non solo è riuscita a togliere dall’oblio quel triste evento,

ma con certosina dedizione, ha dato a tutte le vittime identità, sembianze,

provenienza geografica, nazionalità, una dignità nonché uno sguardo alle triste

condizioni delle operaie e degli operai emigrati nella “merica” nel primo decennio

del novecento” Antonio D’Ambrosio.

“Con felicità riprediamo il cammino programmatico dell’Associazione con la

tematica che più ci sta a cuore come missione principale, ovvero il racconto alle

giovani generazioni del fenomeno storico regionale dell’emigrazione. Come due anni

fa nei prestigiosi spazi della Fondazione Molise Cultura, qui in versione ridotta,

abbiamo voluto declinare il fenomeno migratorio al femminile e quindi dedicare alle

donne la ricostruzione storiografica, impreziosita questa volta dal contribuito

puntuale della ricercatrice Ester Rizzo, la quale attrverso il bellissimo saggio dal

titolo evocativo “Camicette Bianche” ha ridato vita a queste donne decedute e

rimaste anonime durante l’incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York

il 25 marzo del 1911. Tra le donne, 38 erano italiane, di cui una originaria di

Guglionesi Maria Francesca Massari di 30 anni, moglie e madre di tre figli.

Ringrazio per l’occasione Nicolino Del Torto che da anni lavora al recupero della

memoria della propria comunità e che ha contribuito alla ricerca delle immagini e

della ricostruzione della vita della Massari”Antonio D’Ambrosio .

La mostra didattica, allestita presso il Centro Polivalente di Guglionesi, sarà aperta

dal 3 maggio al 10 maggio 2022. L’ingresso è gratuito.

ALL’INTERNO DELLA MOSTRA “DONNE ED EMIGRAZIONE” A CURA DI

ANTONIO D’AMBROSIO.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CAMICETTE BIANCHE. OLTRE L’8

MARZO”. DI ESTER RIZZO