A Guardialfiera l’evento “Poesia senza tempo, nel nostro tempo”

La poesia traduce in parole i frammenti dei pensieri, l’atto del disegno li traduce in illustrazioni. Un libro illustrato genera risonanza tra le due forme espressive in modo che un’espressione potenzia l’altra.Le poesie della XXX Giornata Mondiale della Poesia, svoltasi a Guardialfiera (CB), sono raccolte in una pubblicazione illustrata, promossa dal Centro Studi Molise e dai Cantieri Creativi, che verrà presentata insieme alla mostra dei disegni il 14 Febbraio alle ore 17, nella sala “Conedera” di Guardialfiera.Il volume è curato da Antonietta Aida Caruso, autrice delle relative illustrazioni presentate in mostra.

Intervengono: Giovanni Di Risio, Presidente del Centro Studi MoliseAldo Gioia, voce narrante I poeti autori delle poesie I musici della Subart ensemble. Un evento a più voci dove parole, musica ed arte visiva si esprimono in una dimensione corale.