L’associazione promuoverà un pranzo con le essenze raccolte al momento. Ospite l’Archeoblub di Termoli

Volontari perduti nel bosco Fantine di Campomarino: Ambiente Basso Molise onora la natura

Domenica 30 aprile alle ore 10 appuntamento al Centro di educazione ambientale per escursioni e laboratori





“Quando le persone fanno la differenza”, questo lo slogan scelto dall’associazione Ambiente Basso Molise per festeggiare il volontariato.

Domenica 30 aprile il presidente Luigi Lucchese e gli altri soci coordineranno una nuova giornata dedicata alla natura e a quanti si impegnano gratuitamente per salvaguardarla e per diffondere l’importanza dell’integrità del paesaggio anche a tutela della salute umana.

A partire dalle ore 10, i volontari incontreranno appassionati ambientalisti, cittadini che hanno a cuore le sorti del pianeta o semplicemente amiche e amici per trascorrere delle ore in libertà.

L’appuntamento è al CEA, il Centro di educazione ambientale posto nel cuore del bosco Fantine, a Campomarino, per dare vita a una serie di iniziative molto speciali con la presenza di un gruppo di ospiti con cui l’associazione collabora in maniera proficua: i componenti dell’Archeoclub di Termoli.

La giornata prevede l’incontro dal titolo ‘Un pipistrello per amico’ con il presidente Lucchese che accenderà un faro su questo mammifero in via di estinzione e la lezione sul ‘Percorso dei sanniti’ a cura del presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena. I partecipanti avranno modo di ammirare un telaio molto antico recentemente restaurato.

Ci saranno, inoltre, momenti in cui si parlerà dei lupi, vista la loro nuova presenza in zona, dopodiché tutti a caccia di essenze.

Il gruppo, dietro la guida dell’esperto Nicola Palladino, si avventurerà nel bosco alla ricerca di erbe che poi saranno utilizzate come condimento dei cibi che verranno consumati a pranzo. Il gruppo approfitterà del contatto con la natura per abbracciare, letteralmente, il “re della foresta”, ovvero l’arbusto storico del luogo e ancora l’albero innamorato e l’albero dell’amicizia. Dopo il momento conviviale ‘sperduto’ nel bosco Fantine, volontari e ospiti si intratterranno per altre attività fino al calare del sole.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del CSV Molise, si pone nel solco della manifestazione svoltasi il 22 aprile scorso sulla spiaggia di Rio Vivo, a Termoli, per celebrare la Giornata della terra. Nell’occasione circa 40 studenti dell’Istituto Alfano, insieme ai ‘tutor’, di Ambiente Basso Molise, hanno sgomberato dai rifiuti una vasta area spesso presa di mira dall’inciviltà.