ViviLarino e i piccoli gesti che scaldano il cuore

Come solita agire ormai da diversi anni, ViviLarino tramite i propri associati anche

quest’anno scalda il cuore dei cittadini, omaggiando i degenti dell’Hospice e dell’RSA,

nonché gli utenti della casa di Riposo Achille Morrone, con dei piccoli doni natalizi.

Piccoli

gesti per carità, ma che denotano l’attenzione e la sensibilità degli associati nei confronti di chi è in difficoltà e che pongono in risalto il concetto di importanza della solidarietà sociale.



Sono momenti di interscambio preziosi che arricchiscono sia chi li riceve che chi li dà. E

rinnovando immancabilmente quest’appuntamento al prossimo Natale, ViviLarino augura buone feste a tutta la cittadinanza.