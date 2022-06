Viola l’obbligo di dimora connesso alla sorveglianza speciale, 44enne di San Severo arrestato a Termoli

I Carabinieri del N.O.R. Sezione Operativa della Compagnia di Termoli (CB), grazie

alla collaborazione dei militari della Stazione delle Isole Tremiti (FG), a conclusione

degli accertamenti seguiti ad un controllo effettuato nella locale banchina di approdo

delle navi ed aliscafi provenienti da quel centro, hanno tratto in arresto 44enne

censurato originario del Comune di San Severo (FG).

L’uomo, già sottoposto alla predetta misura di prevenzione con obbligo di dimora nel

Comune di San Severo (FG), comminata dal Tribunale Ordinario di Foggia nel 2017 e

rinnovata nel 2021 per altri 2 (due) anni, lo scorso maggio aveva chiesto alla

competente Autorità Giudiziaria ed ottenuto di trasferire il proprio domicilio da San

Severo (FG) all’Isola di San Domino.



Il sorvegliato, presentatosi per le formalità di rito presso la Stazione Carabinieri delle

Isole Tremiti (FG), subito dopo faceva perdere però le proprie tracce.

Le tempestive ricerche, avviate dai militari in servizio presso detto centro insulare,

consentivano di appurare che il sorvegliato si era arbitrariamente imbarcato sulla nave

diretta al porto di Termoli (CB). Pertanto la perfetta sinergia tra i due citati Comandi

Arma, sebbene uno pugliese e l’altro molisano, consentivano a personale del N.O.R.

Sezione Operativa della Compagnia termolese di rintracciare il soggetto nella locale

area portuale, di accertarne l’indebito allontanamento e di rinvenire addosso allo stesso,

nel corso di una perquisizione personale, anche un’arma ad impulsi elettrici (c.d.

“Taser”) illegalmente detenuta e grammi 1,00 di Cocaina per uso personale, che

venivano quindi sottoposti a sequestro.



Pertanto l’uomo, appurata la violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposti dalla

Sorveglianza Speciale con obbligo di dimora nel Comune delle Isole Tremiti (FG)

nonché il possesso dell’arma, ai sensi degli articoli 75 comma 2° del Decreto

Legislativo 159/2011 e 4 della Legge 110/1975, veniva tratto in arresto e tradotto

presso la propria abitazione sita in San Severo (FG), per ivi permanere ai domiciliari a

disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Nella successiva udienza, su richiesta della Procura della Repubblica di Larino (CB),

l’arresto veniva convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Larino (CB) ed applicata

la misura cautelare in carcere, da scontare nella Casa Circondariale di Lanciano (CH).

In relazione ai fatti in questione, il 44enne è stato altresì segnalato amministrativamente

alla competente Prefettura U.T.G., ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, per

detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.



L’avvenimento in questione dimostra, ancora una volta, l’assoluta importanza della

circolarità informativa e dell’osmosi operativa tra i Comandi dell’Arma dei Carabinieri

ed anche tra questi e le altre Forze di Polizia, anche nel costante ed attento controllo

del territorio, naturalmente sotto la direzione e supervisione della Magistratura per le

contingenti e successive implicazioni di natura giudiziaria, in modo da poter garantire

proficuamente il rispetto della Legge, la sicurezza globale e gli interessi legittimi dei

cittadini.