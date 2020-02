Vino e territorio/ Crescono le enoteche in Italia

Gli italiani vogliono la qualità, soprattutto nel vino. Cresce il numero di negozi specializzati ed enoteche, In Italia ce ne sono 7.209, il 4% in più rispetto a 5 anni fa. Il ‘faro’ è la Lombardia, dove se ne contano ben 982. I dati sono contenuti in un’analisi della Camera di Commercio di Monza Brianza Lodi e della Coldiretti. Primeggiano le metropoli: al primo posto c’è Roma, che conta ben 345 enoteche (+35% in dieci anni), seguita da Napoli, con 221 attività. Sul terzo gradino del podio c’è Milano, con 141, che, si conferma la più dinamica (+ 72% in 10 anni). A seguire, nella top ten, città come Torino (121 enoteche), Firenze (91), Genova (80), Venezia (68), Palermo (62), Bologna (57) e Bari (50).

Emerge il fattore “quote rosa”, con il settore del vino che vede crescere, in generale, il numero di donne alla guida delle imprese, dalle cantine alle stesse enoteche; infatti il 26,5% è a guida femminile. Decisamente minore, invece, il “settore giovanile”, al punto che solo l’11% delle enoteche è guidato da giovani.