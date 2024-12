Vincenzo Musacchio interverrà a New York al IX° Meeting annuale sulla lotta al traffico di sostanze stupefacenti

I governi di Messico, Canada e Stati Uniti si riuniranno nel IX° Meeting annuale sulla lotta al traffico di

sostanze stupefacenti organizzato dalla Casa Bianca a New York e discuteranno principalmente

dell’emergenza fentanyl. L’incontro riunirà i leader delle politiche antidroga, gli esperti di salute pubblica,

i magistrati e gli appartenenti alle forze dell’ordine dei tre Paesi per collaborare sulla minaccia comune

rappresentata dalle droghe sintetiche, al fine di rendere le loro comunità più sicure, migliorare il sistema

sanitario e salvare più vite umane. Nel 2025 è prevista la partecipazione di due esperti internazionali, uno

proveniente dall’Europa e l’altro dall’Asia. I due professionisti sono il criminologo italiano Vincenzo

Musacchio e il criminologo cinese Huang Taiyun. L’assise discuterà sui principali aspetti del mercato

delle droghe sintetiche (fentanyl in primis) in Nord America, comprese le minacce emergenti e le attuali

tendenze del traffico e del consumo di droghe. Si esamineranno i progressi compiuti nell’ultimo anno per

portare avanti iniziative congiunte a sostegno di cinque aree prioritarie: le droghe sintetiche attuali ed

emergenti, l’aumento della domanda di droga e gli sforzi della sanità pubblica per affrontarlo, le modalità

e i metodi di lotta del traffico di droga, la tracciabilità dei flussi finanziari illeciti legati al traffico di

sostanze stupefacenti e i legami tra traffico di droga e criminalità organizzata transnazionale. I tre Paesi

hanno più volte riaffermato il loro impegno a proseguire la collaborazione trilaterale per comprendere

meglio e rispondere ai problemi posti dal coinvolgimento della criminalità organizzata transnazionale

nella produzione e nel traffico illegale di droga, nonché per adottare un approccio di salute pubblica alla

riduzione della domanda di droga. Nel 2025, Stati Uniti, Messico e Canada svilupperanno nuove azioni di

cooperazione in diversi settori, tra cui i sistemi di allerta precoce per le droghe illegali, la sicurezza

postale e delle frontiere, il monitoraggio delle tendenze delle droghe sintetiche, il tutto per direzionare le

azioni volte a contrastare il crimine organizzato transnazionale e migliorare le risposte preventive e

repressive. L’intervento dei due esperti esterni rientra nell’ambito di uno sforzo continuo per ampliare la

collaborazione accademico-professionale con altri Paesi al fine di affrontare le minacce comuni derivanti

dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il rappresentante italiano e quello cinese discuteranno

della lotta al traffico di stupefacenti nei loro Paesi d’origine ed affronteranno il tema della cooperazione

internazionale cercando di fornire il loro contributo al fine di migliorare la comprensione delle sfide poste

dal mercato illegale delle droghe a livello transnazionale.