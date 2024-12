Venezia, scontro tra vaporetto e motonave: due feriti, tre contusi – Video

(Adnkronos) – Scontro in Laguna tra un vaporetto della linea 1 e la motonave da turismo Osvaldo. L'incidente oggi a Venezia, poco prima di mezzogiorno, nei pressi dell'imbarcadero di Sant'Elena, nel sestiere di Castello. Secondo una prima ricostruzione il lancione sarebbe uscito dalla sua rotta, andando a impattare violentemente il lato sinistro del vaporetto, schiacciando e aprendo anche parte delle strutture superiori. A causa del forte impatto una donna di 44 anni è caduta a terra ed è stata portata in ospedale insieme a un altro ferito e ad altri tre passeggeri leggermente contusi. Sul posto guardia costiera, le idroambulanze del Suem 118 e i carabinieri. La testimonianza del comandante di un altro vaporetto, in transito in quel momento, confermerebbe che il vaporetto della linea 1, a circa 150 metri dai pontili di Sant’Elena, è stato accostato progressivamente da sinistra dalla motonave Osvaldo, proveniente dalla direzione opposta. La motonave avrebbe deviato dall’asse del canale, invadendo la porzione di canale in cui si trovava il vaporetto che, nonostante i segnali acustici e i tentativi di evitare la collisione, si è visto la prua della motonave impattare nella sezione centrale della cabina passeggeri, provocando danni di notevole entità. Anche la motonave ha riportato danni alla prua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)