Vasto Marina/ Coppia di ragazzi aggredita da un lupo in spiaggia

Brutta disavventura per una coppia di Vasto Marina, due giovani fidanzati di 20 e 18 anni originari di Lucera, che hanno raccontato di essere stati aggrediti da un lupo, mentre erano in spiaggia.

Le conseguenze dell’attacco sarebbero ben visibili sui loro corpi: entrambi hanno riportato ferite.

Il ventenne e la diciottenne sono stati aggrediti da un lupo mentre erano in spiaggia per una romantica passeggiata notturna in riva al mare. Si tratterebbe, stando alle parole del ragazzo, di un animale grigio-nero di medie dimensioni.

In ospedale i due sarebbero giunti feriti e sanguinanti; necessari diversi punti di sutura.

Non è la prima segnalazione di quello che ancora non è dato sapere se sia in realtà un lupo o un cane selvatico.

La notizia su Foggia Today,

Foto di repertorio