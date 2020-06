Vasto incendio tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni

Vasto incendio questa notte a Termoli, nella zona di Contrada Santa Chiara. Dieci ettari di vegetazione spontanea sono andati in fumo nell’area ricompensa tra il quartiere Difesa Grande e San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso). Il rogo si è sviluppato intorno alla mezzanotte nella zona di via Mincio ed è proseguito per diverse ore fino all’alba.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli con più mezzi. I pompieri hanno proceduto con le operazioni di spegnimento e bonifica della zona