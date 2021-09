V Edizione di ‘Books for Peace’: premio all‘Osservatorio Molisano sulla Legalità (OML)

Tanti amici si sono ritrovati sabato 11 settembre a Roma alle ore 16:00 – diretta su https://eurocomunicazione.eu/ – presso il Salone d’Onore del CONI per la ‘V Edizione del Premio Internazionale / Concorso Letterario BOOKS for PEACE 2021’, luce per chi non è visto e voce per chi non è ascoltato.

Un riconoscimento presente in 5 Continenti e 61 Paesi, punto di riferimento mondiale per promuovere la Pace, la Cultura, i Diritti Umani, lo Sport.

La V Edizione di ‘Books for Peace’ è dedicata all’Ambiente. Per questa categoria sono stati premiati:

• ‘Osservatorio Molisano sulla Legalità’ (OML) “Per aver contribuito in modo determinante a ‘far spegnere gli inceneritori’ in Italia e in tutti i Paesi dell’UE riuscendo così a rimuovere il principale ostacolo al dispiegarsi di una vera economia circolare basata sul riuso-riciclo-recupero di materia.”

Il Premio sarà ritirato dal presidente Frenza;

• ‘Oceanus’, gruppo di ricerca scientifica che si occupa della tutela e conservazione degli ecosistemi marini in pericolo;

• ‘Marevivo’, associazione riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con più di 30 anni di esperienza nella tutela del mare e delle sue risorse.



Madrina e presentatrice del Premio l’attrice di teatro (pupilla di Edoardo De Filippo) Marta Bifano, affiancata da due meravigliose atlete plurimedagliate paralimpiche FISDIR, Ilaria Favale e Federica De Angelis.

Hanno aderito al ‘Premio Internazionale BOOKS for PEACE’: Sportivi Paralimpici, Comici, Attori, Filosofi, Scienziati e Giornalisti, per ricordare il messaggio di Daniele Nardi, l’alpinista deceduto sulle montagne del Pakistan nel 2019, al figlio:

“Non fermarti,non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea, vale la pena farlo!”

Per lo sport hanno ricevuto il ‘Premio Internazionale Daniele Nardi’, dedicato alla forza e alla caparbietà, il presidente CIP Lazio il T. Col. Marco Iannuzzi, il campione europeo di Nuoto Paralimpico Paolo Manauzzi, la Federazione Sport Sordi Italia con il suo presidente Guido Zanecchia, Roberto Cavana FISDIR Lazio ed il grandissimo atleta Gianni Maddaloni, direttamente da Scampia.

Contestualmente alla consegna dei riconoscimenti sono state donate 6 borse di studio a 3 Federazioni Paralimpiche, a sostegno di altrettanti giovani atleti diversamente abili.



Per il ‘Premio al giornalismo d’inchiesta’ dedicato al giornalista messicano JAVIER VALDEZ, ucciso dai narcotrafficanti, sono stati insigniti del riconoscimento: Francesca Parisella, Domenico Iannacone, Giampiero Marrazzo, Davide Desario, RTL Redazione giornalistica, e tanti nomi eccellenti, tutti insieme per promuovere la PACE, la CULTURA, I DIRITTI UMANI e lo SPORT PARALIMPICO.

A premiazione avvenuta sono state rese note le proposte letterarie di giovani scrittori esordienti. Premiato, fuori concorso, lo scrittore molisano Antonello Maselli per il romanzo storico ‘La memoria dell’acqua.’

Tra i premiati ‘BOOKS for PEACE 2021’: Stefano Tirelli Sport for Nature SKYSPORT, Don Mazzi e Fondazione Exodus, Maurizio Battista, Gabriele Cirilli, Lillo & Greg, Paolo Ruffini, Enrico Montesano, il grande Francesco Nuti (ha ritirato il premio la figlia Ginevra), il giudice Raffaele Guariniello, Giampiero Galeazzi, il regista Tonino Tosto, Simone Quilici, la Fondazione Eduoardo De Filippo, Guido Vacca presidente Associazione Italiani nel Mondo.

Ospiti d’onore nonché premiati: l’assessore alla CULTURA di ROMA Giulia Urso, il regista Mauro Conciatori, il filosofo Silvano Agosti, il presidente FISPES Sandrino Porru, Piero Sandulli già presidente della CORTE DI APPELLO della FIGC, l’Ex Assessore Comune di Roma Claudio Minelli.

Tutti hanno accettato e condiviso la mission e gli obiettivi dei fondatori del Premio, nato grazie ad Antonio Imeneo e Alessandro Marchetti, all’Accademia Diplomatica Mondiale della Pace, UNIFUNVIC UNESCO CLUB Brasile BFUCA WFUCA, ANASPOL con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, l’associazione AEPER di Claudio Pica, l’Accademia della Cultura Enogastronomica ed il Comitato Italiano Paralimpico Lazio.

Un ringraziamento particolare ai Partner internazionali: Clubs Unesco NEPAL, MESSICO, BRASILE – FUNVIC, alle organizzazioni internazionali European Sport Academy Bruxelles e International Foundation for Tolerance – Eau.