USA/ Ragazza ventottenne spara in una scuola: sette morti

E’ una piaga sociale negli USA, che purtroppo miete molte vittime e spesso giovanissime.

Ennesima sparatoria in una scuola negli Stati Uniti. E il bilancio è drammatico. Sono 7 i morti (compresa l’autrice della strage), secondo le notizie diramate dalla polizia, della tragedia che si è consumata avvenuta a Nashville, in Tenessee, in una scuola elementare privata.

Quattro bambini e tre adulti sono morti: l’attentatrice è una ragazza di 28 anni che ha aperto il fuoco ed è morta nella conseguente sparatoria con gli agenti, accorsi subito sul luogo del delitto.