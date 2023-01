USA/ Orrore ad Enoch, famiglia di otto persone trucidata in casa

Orrore e sconcerto per una strage che si è consumata negli Stati Uniti. Otto membri di una famiglia, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud-occidentale. Lo riferiscono i media americani che citano le autorità locali.

La polizia ha ritrovato i corpi senza vita delle vittime all’interno della loro abitazione, che si trova a circa 245 miglia a sud di Salt Lake City. I funzionari locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli.

La polizia, che ha aperto un’indagine, ha precisato che non esiste un pericolo per gli abitanti della città e che non ci sono sospetti latitanti.