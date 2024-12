“Uniti nella diversità”, l’ANSMeS Molise al salone d’Onore del Coni a Roma

Nella giornata di sabato scorso, 7 dicembre, si è tenuto nella prestigiosa location del Salone d’Onore del Coni a

Roma il convegno nazionale finale sul tema “Uniti nella diversità” nell’ambito del progetto “Sport linguaggio

universale: inclusione e multietnicità”.

Presenti, in rappresentanza di tutti i Comitati regionali dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari

d’Oro al merito del Coni e del Cip d’Italia, i Presidenti di Molise, Sardegna e Puglia, ospite d’eccezione il

Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò.

Il numero uno dello sport italiano, nel suo intervento di apertura dei lavori, ha voluto fortemente ringraziare i

rappresentanti regionali per l’impegno e la dedizione profusi nelle tante attività messe in campo

dall’Associazione benemerita sul territorio, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.

Molti ed interessanti gli interventi susseguitisi tra i quali, oltre a quello del Presidente nazionale Francesco

Conforti, che ha ribadito l’importanza dell’inclusione nello Sport come “motore di un cambiamento sociale”,

quello del Presidente ANSMeS Molise Michele Falcione il quale ha fornito alla folta platea una relazione su

quelli che sono i valori dello Sport orientati alla multietnicità e all’integrazione anche attraverso un video

realizzato dalla media agency I-Mark Srl di Campobasso.

Con il Presidente Falcione a Roma anche il Consigliere nazionale Franco Palladino che, nella giornata

precedente, ha preso parte all’ultima riunione del consiglio nazionale del 2024.

Una due-giorni importante per l’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del

Cip molisana oltre che ha consentito anche un momento di confronto sul bilancio di fine anno tra i presidenti

regionali circa l’attività svolta nel quadriennio olimpico.

Nel prossimo fine settimana, inoltre, l’ANSMeS chiuderà l’anno di attività con il consueto appuntamento clou

“Un premio alla carriera”, in programma presso l’auditorium “Arturo Giovannitti” dell’ex Gil in via Milano a

Campobasso.