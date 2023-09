UniMol e Coni: il primo meeting scientifico, professionisti ed esperti di spicco e sportivi in Aula Magna

“Patologia di spalla e gomito negli sport olimpici” è il nodo centrale dell’importante simposio scientifico, formativo e di aggiornamento professionale, co-organizzato e in collaborazione con il Coni Molise, previsto venerdì 15 settembre, a partire dalle ore 9:00, nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario di Vazzieri – in via Francesco De Sanctis a Campobasso.

Si tratta di evento che riunirà mondo dello sport, accademici, professionisti, esperti, medici, chirurghi, campioni sportivi e atleti azzurri del team Italia, oltre che di un’occasione di confronto e di approfondimento su prevenzione, diagnosi, trattamento e ritorno allo sport nell’atleta d’élite, soprattutto in vista dei grandi appuntamenti olimpici e paralimpici di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026.

“La gestione degli infortuni, sia traumatici sia da sovraccarico, è divenuta una tematica centrale nel mondo dello sport olimpico, spiegano i tre presidenti del Comitato scientifico, i professori Katia Corona, Andrea Ferretti e Germano Guerra. Affinare competenze e conoscenze del professionista che lavora nello sport di alto livello per metterle a disposizione di un team multidisciplinare potrà consentire agli atleti di affrontare in condizioni ottimali le varie competizioni senza dover rinviare o addirittura rinunciare a partecipare a causa di un infortunio”.

Tra le diverse presenze di spicco, davvero significativa quella del Prof. Andrea Ferretti, già Ordinario di ortopedia e traumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione all’Università “La Sapienza”, medico delle squadre nazionali di basket e pallavolo e, a partire dal 1990 e sino al 2008, anche della Nazionale di Calcio, che attualmente è Direttore Sanitario dell’Istituto di medicina e scienze dello sport del Coni Italia.

L’importante evento – patrocinato da SICSeG e CUS Molise – sarà suddiviso in tre sezioni: “Patologia di spalla nell’atleta d’élite”, Patologia di gomito di spalla nell’atleta d’élite” e “High performance & injuries prevention” e come sottolineato si lega al viaggio di preparazione e competizioni sportive che numerosi campioni azzurri d’alto livello stanno già affrontando per i giochi olimpici e paralimpici di Parigi, il prossimo anno, e per quelli invernali di Milano Cortina tra tre anni.

“Nelle prime due, grazie al contributo dei nostri relatori – proseguono Corona, Ferretti e Guerra – approfondiremo tematiche inerenti all’epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnosi clinica e strumentale e al trattamento conservativo o chirurgico per le patologie di spalla e gomito negli sportivi d’élite; nell’ultima sezione, infine, ci confronteremo su valutazione funzionale, ritorno allo sport, nuovi scenari tecnologici di supporto al raggiungimento dell’alta prestazione sportiva nonché alla prevenzione degli infortuni”.

Nel corso della giornata ci sarà un’altra gradita sorpresa: in collegamento da Roma il saluto augurale da parte del Presidente Malagò e della Giunta nazionale del Coni, riunita, per la circostanza, in contemporanea al simposio.

Per quanto concerne la parte didattico-scientifica, il seminario dà diritto a 7 crediti formativi per le seguenti figure professionali: medico chirurgo (ortopedia e traumatologia, radiodiagnostica, medicina fisica e riabilitazione, reumatologia, medicina generale), fisioterapista, massofisioterapista, tecnico di radiologia medica, infermiere.