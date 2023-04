Un anno di vita per l’associazione “Oltre il Blu” di Termoli: ragazzi con Autismo in campo a Milano con l’Olimpia Basket

L’Associazione “Oltre il Blu” di Termoli spegne la prima candelina e a un anno dalla sua costituzione ha organizzato – in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, il 2 aprile 2023 – un viaggio a Milano per partecipare all’evento “Blue Day” dell’Olimpia Milano Basket, una delle squadre più vincenti in Europa.

L’iniziativa coinvolgerà tre ragazzi dai 15 ai 25 anni che frequentano

settimanalmente il progetto di pallacanestro “Oltre lo sport” dell’Associazione, nella

palestra dell’Istituto Comprensivo Brigida. Il gruppo sarà accompagnato da tre

educatori per trascorrere due giornate all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Un’esperienza unica per i ragazzi che, al Mediolanum Forum di Assago,

indosseranno la divisa dell’Olimpia e scenderanno in campo nel prepartita: insieme ai

giocatori della squadra ascolteranno l’Inno d’Italia. Nei due giorni di permanenza a

Milano è prevista anche una cena da PizzAut, un innovativo modello di inclusione

sociale, in cui sono impiegati ragazzi con disturbo dello spettro autistico, che

attraverso il lavoro acquistano dignità e autonomia. Il viaggio nel capoluogo

lombardo è organizzato in collaborazione con la cooperativa Fabula Onlus di Milano.

L’Associazione “Oltre il Blu” nasce dall’esperienza pluriennale di insegnanti,

educatori professionali, educatori sportivi Coni, psicologi, psicoterapeuti, con

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei ragazzi affetti da

disturbo dello spettro autistico.