ULTIM’ORA/ Tre nuovi positivi al coronavirus in Molise

Sarebbero tre i nuovi casi di positivi al test per il coronavirus in Molise, di cui due riconducibili al ‘cluster’ di Montenero ed uno a quello di Riccia. La notizia trova riscontro nelle strutture regionali, in attesa del comunicato stampa ufficiale con i dati aggiornati.

Intanto il presidente della Regione, Donato Toma ha rilasciato dichiarazioni in merito alla posizione relativamente all’ipotesi di riapertura delle strutture ospedaliere di Larino e Venafro, precisando che la fattispecie si potrà concretizzare solo in presenza di una situazione emergenziale tale da giustificarla e che in tale contesto si potrebbe ragionare anche sull’ospedale da campo.