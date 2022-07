ULTIM’ORA/ Tragico incidente al bivio di Rio Vivo: muore un ragazzo 30enne

Tragedia della strada, purtroppo mortale. La vittima è un ragazzo di 30 anni, che ha perso la vita in un violento incidente stradale sulla Statale 16 in direzione Campomarino., precisamente all’altezza del bivio per Rio Vivo.

Era a bordo della sua moto ed ha impattato con un’autovettura cadendo violentemente a terra.

Sul posto un’ambulanza del 118; ma come detto non c’è stato nulla da fare, il ragazzo è morto sul colpo.

Sul posto anche la polizia e la polizia locale per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.

foto di repertorio