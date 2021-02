ULTIM’ORA/ Salta nuovamente l’ipotesi del centro Covid a Larino?

La notizia rimbalza, come indiscrezione, nelle stanze della politica locale e sui mass media: il centro Covid al Vietri di Larino sarebbe destinato all’oblio. La decisione a seguito di un incontro Regione Molise, Asrem e commissari alla sanità. Il virus rafforzato dalla variante galoppa e i tempi per approntare la struttura nel nosocomio frentano sarebbero eccessivi per tamponare il fenomeno pandemico. Ora ci si concentra sui 24 posti dell’ospedale da campo e su quelli che eventualmente garantirà il centro del Gemelli. Un duro colpo per chi sperava nella soluzione acclamata a furor di popolo e un problema serio per il Cardarelli di Campobasso, che obiettivamente ha difficoltà a reggere la pressione dei ricoveri di questi giorni e non solo.