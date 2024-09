Tutto pronto per la prima edizione di Ecomob Molise

Appuntamento dal 27 al 29 settembre in piazza Monumento a Termoli



Mobilità sostenibile, efficientamento energetico, turismo esperienziale. Questi i temi al centro della prima edizione di Ecomob Molise, in programma dal 27 al 29 settembre in piazza Monumento a Termoli. L’evento ha il patrocinio di Regione Molise, Comune di Termoli, Camera di commercio del Molise.

La piazza simbolo di Termoli diventa dunque per tre giorni elemento rappresentativo di temi sempre più rilevanti, oggetto di attenzione dei rappresentanti delle istituzioni e dell’opinione pubblica.



“Ringraziamo la Regione Molise, il Comune di Termoli e la Camera di commercio del Molise per aver scelto di ospitare questa prima edizione di Ecomob Molise – commentano i rappresentanti della Ecolife, che organizza Ecomob -. La tre giorni sarà quindi occasione per curiosare fra gli stand e incontrare i responsabili delle aziende che si occupano di temi come mobilità sostenibile, efficientamento energetico, turismo. Per orientarsi fra le tendenze del mercato e andare verso una vera modalità di spostamento e stile di vita sempre più green”.

Dopo sette edizioni in Abruzzo, dunque, Ecomob arriva in Molise, ampliando il raggio di azione e di proposte, dando sempre più voce al tema della green economy, con la formula espositiva che coinvolge aziende e visitatori in un dialogo continuo.



(Foto: immagine delle edizioni abruzzesi di Ecomob)