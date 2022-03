Turismo/ Il Molise torna alla Bit: un padiglione avveniristico e 200.000 euro di spesa totale

l Molise torna a partecipare alla Bit di Milano, che si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 10 a 12 aprile ed è il maggiore evento nazionale sul turismo. Per quanto riguarda la nostra presenza il tutto è stato organizzato dall’Ast di Termoli .

La presentazione dello stand e delle attività correlate ha svelato novità importanti. Intanto i costi: duecentomila euro ricavati dalla riprogrammazione, da parte della Giunta regionale, di fondi ottenuti con le economie relative alla mancata programmazione di altri eventi durante la pandemia. La metà dei costi saranno destinati al padiglione innovativo che rappresenterà il Molise. La società Amtm di Gianclaudio Piedimonte si è aggiudicata la gara pubblica per 99mila euro per realizzare uno stand che dovrebbe rimanere impresso nella mente dei visitatori, essendo avveniristico. Una parte delle spese sarà destinata ai costi dell’affitto per circa 35 mila euro in totale. Una quarantina le persone al seguito della delegazione molisana, che sarà composta in gran parte da amministratori locali o loro delegati.

“Il Molise – come ha sottolineato il presidente Toma nel suo intervento – si appresta a partecipare alla tre giorni con un approccio diverso rispetto al passato, frutto della consapevolezza di essere riusciti, in quasi quattro anni di lavoro, a riposizionare l’offerta turistica in ambito nazionale e internazionale. Lavoro che ha consentito di recuperare anni e anni di marginalità e di diventare competitivi. Ciò è stato reso possibile grazie alla valorizzazione delle caratteristiche di autenticità, genuinità, accoglienza del territorio e al consolidamento di una “destinazione Molise” riconoscibile, innovativa, sostenibile e attrattiva.

Insomma, il Molise è pronto ad accogliere i turisti e a offrire loro il suo patrimonio storico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico”.