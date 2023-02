Turchia/ Campione di calcio trovato cadavere sotto le macerie dopo il terremoto

Lutto nel mondo del calcio internazionale.

Christian Atsu è morto. La notizia terribile è arrivata per bocca del manager del calciatore ghanese, che risultava disperso sotto le macerie di uno dei tanti palazzi crollati in Turchia per il terribile terremoto di pochi giorni fa.

Il corpo senza vita del classe 1992 è stato individuato dai soccorritori che continuano a scavare ininterrottamente.

Il campione di calcio aveva alle spalle una carriera di tutto rispetto, che gli ha permesso di vestire anche le casacche di Chelsea, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle, con ben 65 presenze nella nazionale del Ghana, impreziosite da 10 gol.